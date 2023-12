„Am avut greșeli spectaculoase. Faptul că le recunosc, mă face să mă simt puternic. Am scos nevinovat un om care era vinovat și după ce a scăpat, a primit și banii înapoi. S-a prăbușit în mine tot eroismul meu“. Este una dintre mărturisile pe care a avut curajul să le facă directorul cotidianul.ro. Invitat aseară la emisiunea Marius Tucă Show, Cornel Nistorescu a mai făcut o serie de dezvăluiri din cei 50 de ani de presă.

„Am făcut și greșeli puternice, am făcut și greșeli de orientare. Am susținut privatizarea care a dus la distrugerea economiei. Vai de mine ce aberație. Nu știam, nu vedeam ce este dedesubt. Greșelile mă apasă, nu succesul. Am o problemă de conștiință“.

Jurnalistul nu se sfiește să admită că are „o reacție foarte distantă față de tot ceea ce vine din Statele Unite ale Americii. Ce se întâmplă în Statele Unite ale Americii este un model antidemocratic. La un moment dat, am spus că niciodată nu o să fac un cotidian. Prețul democrației din România a fost plătit mai ales de media”, a spus Cornel Nistorescu.

