Dancă vrea şefia CJ Ilfov, în ”cel mai greu an politic după `89”

Preşedintele Forţa Dreptei Ilfov, Ionel Dancă, şi-a anunţat, joi, candidatura pentru şefia Consiliului judeţean. Liderul partidului, Ludovic Orban, a afirmat, cu acest prilej, că 2024 este cel mai greu an politic şi electoral după 1989.



„Românii trebuie să ştie că există alternativă la pesedismul şi la populismul extremist. Alternativa suntem noi, alternativa este Forţa Dreptei, alternativa este cea a oamenilor cinstiţi şi liberi de statul controlat de mafia PSD – PNL.

Cel puţin în judeţul Ilfov, ca şi în multe alte judeţe din ţară, suntem pregătiţi să intrăm în această luptă cu candidaţi care nu au venit în politică pentru funcţii, pentru interese personale. Sunt oameni disperaţi de situaţia în care se află localităţile lor, de calitatea slabă a vieţii din localitatea lor şi au venit în echipa noastră, în echipa Forţa Dreptei Ilfov cu gândul de a schimba ceva în comunitatea lor. (…)

Eu, dragi colegi, cu susţinerea voastră în echipă, împreună, vă anunţ că voi candida la preşedinţia Consiliului Judeţean Ilfov”, a transmis Dancă, la Conferinţa judeţeană a filialei Ilfov a partidului.

El a adăugat că Ludovic Orban poate fi candidatul de dreapta care să câştige alegerile prezidenţiale

Preşedintele Forţa Dreptei, Ludovic Orban, prezent la reuniune, a afirmat că Ionel Dancă nu a fost forţat să candideze pentru această funcţie.

„Noi n-am dat, ca PNL, decizie de birou în care să-i forţăm pe preşedinţii de filiale să candideze la preşedinţia Consiliul judeţean sau la Primărie. Şi chiar e o surpriză plăcută că Ionel vrea să-şi asume această bătălie, care este o bătălie în care nu ne luptăm cu alte formaţiuni politice democratice care fac campanie promovând proiecte, noi ne luptăm cu o mafie care are mai multe capete”, a spus Orban.

Potrivit acestuia, în campaniile electorale din 2024 este nevoie de implicarea fiecărui membru al Forţei Dreptei.

„Nu ne batem numai cu două clanuri mafiote politice, ci ne batem şi cu interesele din spatele acestor clanuri mafiote”, a menţionat Ludovic Orban, referindu-se la situaţia fostului lider PNL Iulian Dumitrescu, care este cercetat într-un dosar penal.

„Anul 2024 este, practic, cel mai greu an politic şi electoral care a existat de la debutul democraţiei originale patronate de Iliescu, cozile de topor şi agenţii de influenţă ruşi şi de alianţa dintre nomenclatură şi fosta securitate, pentru că sunt toate alegerile în acelaşi an şi pentru că ceea ce se alege în acest an va influenţa evoluţia României nu pe următorii 4 sau 5 ani, cât durează un mandat, ci pe următorii 20 de ani, după părerea mea.

Aici, sigur că putem fi spectatori sau putem să facem politică: mai facem o şedinţă, mai bem o cafea, să lăsăm lucrurile să se întâmple natural.

Eu cred că n-avem voie să facem aşa ceva. Eu cred că în acest an trebuie să fim preocupaţi de comunitatea în care trăim, de judeţul în care trăim şi mai ales de ţară, pentru că, dacă nu schimbăm direcţia, lucrurile vor merge din rău în mai rău”, a declarat Ludovic Orban.

El a arătat că 75% dintre români spun că nu sunt mulţumiţi de cum este guvernată România.

„Pe aceşti 75%, care spun nu, trebuie să-i găsim noi, să le scoatem din cap toate falsurile care le-au fost induse prin propaganda de picătură chinezească, că toţi sunt la fel, că nu există soluţie, că votul tău nu contează, că toată clasa politică e de doi lei, că n-are niciun rost să îţi foloseşti părticica de putere pe care o ai. Asta li s-a spus românilor, mai ales în ultimii 20 de ani, din cauza asta foarte mulţi când le spui să se implice în politică sau să vină la vot se uită urât la tine deja”, a adăugat liderul Forţa Dreptei.

Orban a susţinut că ţara nu poate fi lăsată pe mâna „acestui clan de pradă”.

„Nu putem să lăsăm comunele, oraşele, judeţele şi mai ales ţara pe mâna acestui clan de pradă care este capabil de orice mizerie ca să obţină voturi şi ca să se eternizeze la putere. (…) Depinde numai de noi să ieşim din confortul nostru, din turnul nostru de fildeş, din comoditatea, să spun, vieţii personale, familiale, a tabieturilor, să dăm ceva pentru comunitate în acest an, iar ceea ce dăm trebuie să dăm spre comunitate este adevărul că nu suntem condamnaţi să fim conduşi de proşti, de hoţi, de mincinoşi, de ticăloşi, de impostori, de plagiatori şi de tot felul de oameni care sunt certaţi cu bunul simţ, cu credinţa, cu orice normă corectă de convieţuire în comunitate”, a mai spus Orban.