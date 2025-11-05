De ce noul primar din New York nu poate candida la prezidențiale

Democratul Zohran Mamdani a câștigat scaunul de edil al New York-ului cu 50% din voturi.

De Rami Cristescu
De ce noul primar din New York nu poate candida la prezidențiale

Zohran Mamdani, sursă foto: Youtube Zohran Mamdani for NYC

Democratul Zohran Mamdani a câștigat scaunul de edil al New York-ului cu 50% din voturi.

Câștigătorul alegerilor din New York este un oponent puternic pentru Donald Trump. Totuși, el nu poate să-i ia locul președintelui americii. Un amendament al Constituției îl împiedică.

În podcastul Flagrant, Mamdani spune o situație amuzantă despre faptul că și dacă și-ar dori să fie președinte, nu ar putea.

Podcaster: Nu poți deveni președinte, deci asta mă face să am încredere și mai multă în tine.

Zohran Mamdani: Te rog, poți să le spui tuturor unchilor că nu pot deveni președinte? De fiecare dată când un unchi vine să facă o poză cu mine, îmi spune la ureche <<Urmează președenția>>. Le spun de fiecare dată că e ilegal.”

@podcasthighlight2 Zohran Mamdani says people WHISPER in his ear & want him to be the next president 👀😳 #zohranmamdani #fyp ♬ original sound – Podcast Highlights

Ce îl împiedică pe Mamdani să devină președinte

Articolul II al Constituției Americane definește cine poate fi președinte. Pentru a ocupa cea mai înaltă funcție din Statele Unite, trebuie să te fi născut în Statele Unite.

Nou primar newyorkez s-a născut în Kampala, Uganda, deci asta îl face ineligibil din a-i fura „tronul” lui Trump.

Zohran Mamdani tocmai ce a câștigat alegerile pentru scaunul de edil al New York-ului, cu 50% din voturi. ”Dacă cineva poate arăta unei naţiuni trădate de Donald Trump cum să-l învingă, acela este oraşul care l-a lansat”, a afirmat Mamdani, imediat după victorie.

Distribuie articolul pe:

4 comentarii

  1. In Romania deja asiaticii isi fac sindicat sa le apere drepturile lor, unele nemeritate, impotriva cetatenilor autohtoni. Ei fac asta, pt impunerea religiilor lor, unele dusmanoase cu crestinismul.

    Răspunde
Vezi toate comentariile (4)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro cotidianul.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro
clever-media.ro