De ce noul primar din New York nu poate candida la prezidențiale

În podcastul Flagrant, Mamdani spune o situație amuzantă despre faptul că și dacă și-ar dori să fie președinte, nu ar putea.

„Podcaster: Nu poți deveni președinte, deci asta mă face să am încredere și mai multă în tine.

Zohran Mamdani: Te rog, poți să le spui tuturor unchilor că nu pot deveni președinte? De fiecare dată când un unchi vine să facă o poză cu mine, îmi spune la ureche <<Urmează președenția>>. Le spun de fiecare dată că e ilegal.”

Ce îl împiedică pe Mamdani să devină președinte

Articolul II al Constituției Americane definește cine poate fi președinte. Pentru a ocupa cea mai înaltă funcție din Statele Unite, trebuie să te fi născut în Statele Unite.

Nou primar newyorkez s-a născut în Kampala, Uganda, deci asta îl face ineligibil din a-i fura „tronul” lui Trump.

Zohran Mamdani tocmai ce a câștigat alegerile pentru scaunul de edil al New York-ului, cu 50% din voturi. ”Dacă cineva poate arăta unei naţiuni trădate de Donald Trump cum să-l învingă, acela este oraşul care l-a lansat”, a afirmat Mamdani, imediat după victorie.