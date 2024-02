De Ziua Națională a Lecturii. ”Cititul, cunoașterea dau naștere la înțelegere”

Cititul, cunoașterea dau naștere la înțelegere și toleranță. Numai citind și cunoscând trecutul, putem fi mai toleranți și putem trăi într-o societate sănătoasă, afirmă, joi, ministrul Culturii, Raluca Turcan, într-un mesaj de Ziua Naţională a Lecturii.

„Astăzi este Ziua Naţională a Lecturii. Cititul ne aduce cunoaştere, toleranţă, ne aduce înţelegerea trecutului.

Nicolae Iorga spunea că un popor care nu-şi cunoaşte trecutul este condamnat să-l repete”, a transmis ministrul.

Turcan a citit un pasaj din romanul autobiografic „Noaptea”, al lui Elie Wiesel, în care personajul principal este un adolescent de cincisprezece ani care asistă, seara, într-unul din lagărele naziste, la un concert din Beethoven, pe care un violonist polonez îl dădea „pentru un public alcătuit din oameni în agonie şi din morţi”.

România sărbătoreşte astăzi, 15 ianuarie 2024,i Ziua Culturii Naţionale. Evenimentul este celebrat prin mai multe manifestaţii la muzeele, teatrele și institutele culturale din țară care vor avea intrarea gratuită.

Ziua Culturii Naţionale marchează, în acest an, 174 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu.

Ziua Naţională a Lecturii, marcată la Biblioteca Academiei Române

Cifrele Eurostat sunt seci şi triste, dar sunt dator să vi le împărtăşesc. Românii citesc mai puţin de cinci minute pe zi, iar 35% dintre aceştia declară că n-au citit niciodată o carte. 68% dintre români n-au citit nicio carte în ultimul an. Citesc o dată pe lună doar 20% dintre români şi doar 8% zilnic. În România se citeşte o carte pe an, în medie, în timp ce în Germania se citesc 16 cărţi pe an. Am redactat această lege după model american, Read Across America Day. Elevii americani ajung să asocieze cititul cu o activitate plăcută. (…) Ne dorim să apropiem lectura de toţi românii şi să conştientizăm cât de important este să citim (…) Mă bucur că această zi a devenit deja o tradiţie (…) Prin lectură suntem mai buni şi mai informaţi”, a afirmat ministrul Energiei, Sebastian Burduja, unul dintre iniţiatorii acestei legi.

Burduja a mărturisit că volumul „care probabil i-a salvat viaţa” se numeşte „Omul în căutarea sensului vieţii” de Viktor F. Frankl, pentru că l-a învăţat că „omul are libertatea de a alege”.

Preşedintele Comisiei pentru învăţământ din Senat, Monica Anisie, co-iniţiator al legii care marchează Ziua Naţională a Lecturii;

„Bunicul îmi citea în fiecare seară. Am iubit cartea prin prisma modului în care bunicul iubea cartea.

Dar un rol important îl are şi şcoala. La clasă, cu elevii, citesc alături de ei. (…). Îi ajut să înţeleagă textul şi îi ajut să extragă de acolo anumite valori (…) „, a mărturisit Anisie.

După ce Senatul şi Camera Deputaţilor au adoptat propunerea legislativă semnată de 22 de parlamentari preponderent PNL, pe 14 ianuarie 2022 actul normativ privind instituirea zilei de 15 februarie ca Ziua Naţională a Lecturii a fost promulgat de şeful statului.