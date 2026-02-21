Preşedintele UDMR avertizează că, în acest moment, nu există control parlamentar asupra serviciilor secrete, aşa cum se întâmplă în statele cu democraţii consolidate, ca SUA sau Germania.

”Societatea civilă se mai agită, dar în Parlament nici rapoartele n-au fost dezbătute, n-au fost puse pe masa parlamentarilor”, a spus Hunor.

Ultima discuţie cu Nicuşor Dan pe tema serviciilor secrete a purtat-o în vara anului trecut, a mai spus Hunor.

”De nume nu ştiu”

”Ştiu ce a spus preşedintele acum câteva zile, că are cinci nume şi pentru SIE, şi pentru SRI.

Din punctul meu de vedere, mult mai importantă este întrebarea dacă într-adevăr se poate face – sau doreşte preşedintele să facă – o reformă la servicii, în primul rând la SRI. Fiindcă au trecut totuşi 35 de ani.

Nu spun că n-au fost schimbări, au fost schimbări faţă de ce a fost la început.

Dar control civil în acest moment nu prea există. Serviciul Român de Informaţii nu este un serviciu civil. Şi controlul parlamentar e şi mai puţin decât controlul civil. Societatea civilă se mai agită, dar în Parlament nici rapoartele n-au fost dezbătute, n-au fost puse pe masa parlamentarilor”, a spus Kelemen Hunor, la Prima TV.

Liderul UDMR susţine că preşedintele trebuie să numească în fruntea SRI o persoană care să reformeze radical instituţia.

România trebuie să aibă servicii secrete puternice, dar sub control parlamentar şi civil, pe model german sau american, spune Kelemen Hunor.

”Din acest punct de vedere, eu zic că avem nevoie de un serviciu, avem nevoie de servicii de intelligence foarte puternice, dar e nevoie şi de o schimbare de atitudine, de perspectivă, de funcţionare şi de o reaşezare în aşa fel încât să fim încet, încet în rândul lumii.

Mie îmi place controlul cum se întâmplă în America sau în Germania, dacă venim mai aproape.

Şi peste tot, aceste servicii sunt servicii civile, nu sunt militarizate. Partea de luptă antitero poţi să muţi în altă parte.

E nevoie şi de asta. Şi mai importantă e această întrebare pentru mine: dacă va fi o reformă şi dacă găseşte preşedintele un om care are capacitatea de a merge spre o astfel de reformă”, a adăugat liderul UDMR.

Preşedintele UDMR a fost întrebat dacă a discutat în ultima vreme cu Nicuşor Dan pe tema numirilor la serviciile secrete.

”Nu, n-am vorbit cu preşedintele de servicii…”

”Nu, n-am vorbit cu preşedintele de servicii din iunie sau iulie anul trecut. A fost o discuţie când s-a format coaliţia şi atunci a spus că va veni cu propuneri, va discuta cu noi.

La un moment dat a fost cu Zbârcea şi cu Lazurca, dar nu s-a putut, nu avea susţinere. În rest, eu n-am vorbit cu preşedintele acest subiect”, a spus Kelemen Hunor.

Potrivit Constituţiei, preşedintele României propune şefii serviciilor secrete, însă numirile trebuie aprobate cu votul Parlamentului.

Nicuşor Dan trebuie să negocieze cu actuala coaliţie de guvernare, formată din PSD-PNL-USR şi UDMR.

În vara anului trecut, preşedintele Nicuşor Dan a discutat cu liderii coaliţiei posibilitatea ca avocatul Gabriel Zbârcea şi diplomatul Marius Lazurca să fie propunerile pentru SRI şi SIE, însă PSD a respins ambele variante.

Ulterior, Marius Lazurca a fost numit consilier prezidenţial.