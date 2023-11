Directorul general Transgaz nu se dă bătut

După ce Bruxelles-ul ne-a refuzat finanțarea investițiilor, Ion Sterian, directorul general Transgaz, va negocia la Paris obținerea banilor, scrie jurnalul.ro.

In perioada 28-29 noiembrie, va avea loc la Paris a VII-a reuniune a Forumului Economic Internațional al Americilor, care se va desfășura la sediul Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE). La evnimentul care va reuni lideri politici internaționali și reprezentanți ai mediului de afaceri participă și Ion Sterian, directorul general Transgaz.

Înainte de plecare, Ion Sterian a declarat:

„Voi avea la Paris discuții cu reprezentanții unor importante bănci, precum Bănca de Export-Import a SUA, Citi Bank, One Bank for Corporates, Deutsche Bank în vederea realizării unui credit sindicalizat internațional de circa 350 milioane de euro pentru finanțarea celor șapte proiecte majore ale companiei Transgaz. Am făcut demersuri și la băncile românești în vedere obținerii unui credit sindicalizat, iar rezultatul negocierilor este unul pozitiv până acum. În funcție și de rezultatul negocierilor care vor avea lor la Paris, va urma să analizăm costurile împrumutului. Sper ca în a doua decadă a lunii martie a anului viitor discuțiile să fie finalizate, iar în a treia decadă să semnăm contractul, astfel încât să nu fie întârziate procedurile de achiziții, în special în ceea ce privește conductele de gaze care vor alimenta viitoarele grupuri energetice de la Ișalnița și Turceni și cele pentru alimentarea cu gaze a unor zone. Dorim să nu fie decalaje pentru că la ora aceasta sunt în derulare mai multe licitații care au incluse clauze suspensive legate de finanțare”,

Ion Sterian, directorul general Transgaz, a declarat recent că “Transgaz a depus șase proiecte de infrastructură, de 554 milioane de euro, prin Fondul de Modernizare, dar ne-au fost refuzate. Unul din aceste proiecte constă în construirea conductelor pentru cele 2 CGT – centrale electrice pe cogenerare, ciclu combinat cu hidrogen, de la Ișalnița și Turceni. Acolo s-au alocat bani, acolo sunt în proceduri de licitație să le construiască, dar noi nu avem banii necesari si alergăm acum pe la toate băncile să le construim infrastructura.

E ceva curios ceea ce s-a întâmplat la Bruxelles, nu numai pentru mine, dar și pentru colegii mei, pentru alți factori de decizie din țară. Dar noi vom construi aceste proiecte, vom găsi soluții de finanțare. Dar bine era să avem aceste fonduri europene din Fondul de Modernizare – bani din certificatele verzi, cota României rezultată prin închiderea capacităților de producție energie electrică pe cărbune”.