Un amendament de 800 de milioane de euro

Dominic Fritz susține că amendamentul votat de comisia juridică a Senatului e neconstituțional, fiindcă o lege nu poate produce efecte decât în viitor. Amânarea legii care include acest amendament ar pune în pericol banii din PNRR, susține liderul USR.

„Acest amendament pune în pericol aproape 800 milioane de euro din PNRR. E neconstituțional, orice lege poate produce efecte doar în viitor. Acest lucru extrem de grav trebuie să-i intereseze pe toți românii care cred în statul de drept și în democrație. Nu e vorba despre un primar, ci de un abuz al majorității PSD-AUR în Parlamentul României.

Această formă de lege nu va găsi susținerea partidelor care susțin statul de drept. Dacă totuși trece în Parlament, președintele va trebui să promulge o lege neconstituțională. Bineînțeles că va fi atacată și la CCR, deci până la finalul lui august această lege nu poate fi în vigoare. Deci riscă bani pentru școli și investiții”, a declarat Dominic Fritz.

Fritz consideră că amendamentul a fost introdus special pentru a-l îndepărta de la conducerea Primăriei Timișoara, iar targetarea inamicilor politici prin astfel de proceduri ne duce în zona republicilor bananiere.

„PSD spune că mandatul meu trebuie să înceteze, acesta e punctajul, l-au amenințat pe prefect. Apoi au acuzat USR că vrem să schimbăm legea. În legea actuală e un articol care spune că orice sancțiune se aplică doar pe viitor. Azi au introdus o prevedere prin care targeteaza un adversar politic. Ajungem într-o republică bananieră. E periculos pentru că vom pierde mulți bani”, a mai spus Dominic Fritz.

Dominic Fritz: Cazul meu a fost deja soluționat în instanță

Totodată, președintele USR, a subliniat faptul că este aberantă introducerea unui amendament care să sancționeze fapte din trecut, care au fost soluționate definitiv în instanță.

„Eu cred că sunt și oameni la PNL care iubesc Constituția. Și în PNL actual există mai multe tabere. Liderul de grup, dl Fenechiu, a votat împotrivă. E o discuție pe care trebuie să o avem cu ei.

E evident că ei, cu cuțitul în mână, apoi se plâng că cineva cheamă ambulanța. Dacă PSD vrea să nu pierdem banii PNRR, e bine să nu voteze legea cu acest amendament. Niciun cetățean cu instinct normal nu poate spune că e normal să introduci un amendament care să sancționeze fapte din trecut, soluționate în instanță”, a spus, în încheiere, Dominic Fritz.

Ce a dispus instanța și ce prevede amendamentul

Pe 18 iunie 2026 – Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a pronunțat verdictul final în dosarul dintre Dominic Fritz și Agenția Națională de Integritate, după ce liderul USR a formulat recurs în casație, o cale extraordinară de atac, împotriva hotărârii prin care a fost menținut raportul ANI. Conform ÎCCJ, primarul Timișoarei se află în conflict de interese, după ce ar fi aprobat un referat de modificare a unui PUZ. Decizia este definitivă.

Legea ANI a trecut joi de Comisia juridică din Senat, după ce a fost adoptată miercuri de Camera Deputaților. Discuțiile au devenit aprinse în momentul în care a ajuns la dezbatere un amendament PSD despre care USR susține că are scopul de a îl înlătura pe Dominic Fritz de la conducerea Primăriei Timișoara. Mai exact, este vorba de un amendament asumat de Ion Cristinel Rujan, senator PSD, care prevede faptul că persoanele pentru care s-a stabilit definitiv starea de incompatibilitate sau conflict de interese anterior intrării în vigoare a legii își pierd mandatul în 30 de zile.