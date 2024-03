 Drăgușin, la Tottenham: COYS

Meciul din ultima etapă din Premier League Aston Villa – Tottenham, scor 0-4, a început în nota obișnuită pentru internaționalul român de la Spurs. Radu Drăgușin era pe bancă, așa cum a făcut-o partidă de partidă de la transferul său de la Genoa.

Se părea că va fi scenariul obișnuit pentru el, cu speranța doar că ar putea să mai prindă câteva minute pe final pe teren, ca până acum. Dar, în minutul 49, cerul s-a făcut negru pentru olandezul Micky van Ven, titular lângă Cristian Romero. Fundașul central a lui Spurs a fost nevoit să iasă din teren din cauza unei probleme musculare. Antrenorul Ange Postecoglou a decis să îl trimită în loc pe Drăgușin, care a jucat astfel 40 de minute.

La finalul partidei, presa din Albion, toate publicațiile online ale lui Tottenham și suporterii echipei londoneze au dedicat tone de aprecieri evoluției românului. Toate la superlativ. Radu a răspuns cu numai patru litere, suficiente a atrage sute de mii de likeuri. Acesta a scris COYS, care este abrevierea expresiei Come On You, Spurs adică pur și simplu Haide, Spurs! La interviul luat după meci, Radu a fost foarte fericit și dezinvolt:

„Îmi lipsea acest sentiment, emoția de a fi pe teren. Sunt foarte fericit și privesc înainte. M-am simțit foarte bine pe gazon, am avut un ritm foarte bun și cum am spus, sper să primesc cât mai multe șanse de a juca.

Mă simt foarte bine în Anglia. Oamenii de la club m-au primit foarte bine și deja mă simt ca acasă aici”

Iată ce au scris publicațiile online ale celor de la Tottenham:

THE SPURS WEB: „Evoluție superbă, ai intrat pe teren în locul unui fotbalist pe care echipa se bazează atât de mult și te-ai descurcat de minune!”

SPURS RELATED: „E minunat că ai intrat pe teren”

SPURS ARMY: „Ai intrat atât de bine după accidentarea lui Micky. Ți-ai arătat clasa când ai pășit pe teren.”

Fanii au fost de-a dreptul extaziați de modul în care a intrat Drăgușin în joc: „Cel mai bun de pe teren”, „A arătat confortabil și foarte rapid”, „Sunt fericit cu Drăgușin”, „Mă bucur că Drăgușin a prins minute de joc”, „Drăgușin, performanță de top”, „Van de Ven nu o să mai joace dacă Drăgușin trece la următorul nivel”, sunt doar câteva dintre comentariile apărute pe rețelele sociale.

Toată lumea a așteptat să vadă ce va spune și antrenorul Postecoglou despre evoluția românului pe care l-a ținut până acum pe bancă. Și acesta a apreciat jocul lui Drăgușin: Excelent pentru Radu că a intrat. E prima dată când primește multe minute, chiar într-un meci important, și cred că s-a descurcat foarte bine”