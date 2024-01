Agentul lui Radu Drăgușin, în colimatorul fanilor lui Tottenham

Radu Drăgușin a devenit din această iarnă jucătorul echipei Tottenham, din Premier League, după ce a plătit celor de la Genoa suma de 25 milioane euro plus bonusuri de 5 milioane. Dacă jucătorul, deși nu a evoluat decât câteva minute pe finalul partidei din Premier League de pe Old Trafford, cu Manchester United, a fost primit cu simpatie de fanii lui Spurs, majoritatea spunând că au încredere în el ca va fi un transfer reușit, în schimb suporterii londonezi deja nu îl mai suportă pe agentul acestuia, Florin Manea, care iubește prea mult aparițiile în fața camerelor, fiind genul de agent atipic și spun că ar fi mai bine pentru jucător să își schimbe agentul în următoarele șase luni, pentru a nu ajunge la momentul jenant în care clubul să îi solicite acest lucru.

Cel mai mult a enervat faptul că Manea s-a lăudat cu faptul că a primit un comision de 4 milioane euro.

„Florin Manea, agentul lui Radu Drăgușin, a admis că a băgat în buzunar 4 milioane de euro în urma transferului clientului lui la Tottenham. În timp ce mulți impresari din fotbal aleg să nu dea prea multe detalii, lui Manea îi place să fie în lumina reflectoarelor, adesea dă interviuri în presă.

Nu am mai văzut pe cineva căruia să-i placă propria voce la fel de mult cum îi place lui Manea. E ridicol de ușor de contactat de presă, ceea ce nu e o veste bună pentru Tottenham.

Dezvăluie detalii din club care ar trebuie să rămână în spatele ușilor închise. Spurs își va dori ca Drăgușin să își shimbe agentul în următoarele 6 luni”, au scris cei de la The Spurs Web, un site al fanilor lui Tottenham.

Florin Manea a apărut, într-adevăr, în exces, după transfer în fața presei, dând multe amănunte pe carev alți agenți le țin secrete.

„Eu cu el am o înțelegere de la început. Așa am cu toți jucătorii. Pun totul pe masă. «Ăsta e comisionul meu, asta iei tu». Eu nu m-am ascuns niciodată. Radu are contractul meu de comision. Nu vreau să spun ce sumă am luat. Da, e între 4 și 5 milioane de euro. Mai degrabă spre 4 milioane.

Asta e doar partea mea. Banii mei. În afară de partenerii mei. Am luat și de la Tottenham, și de la Genoa. Da, e o sumă care schimbă viața.

Banii nu îi iau pe toți o dată. Iau 4 milioane în 6 ani. Banii sunt împărțiți. Că reușesc eu să iau două milioane acum și restul în următorii ani, e altceva. E o sumă pe 6 ani. Nu iau bani din salariul lui Radu.

FIFA spune că ai voie să iei 10% de la echipa care vinde și 5% la sută de la echipa care plătește. Eu am reușit să iau un comision mai mare și să fac condiții mai bune pentru Radu”, a spus Florin Manea la Fanatik.