Drept la replică de la Claudiu Târziu

Având în vedere articolul ”Târziu – cârtița rusă în AUR?” publicat pe cotidianul.ro, președintele Consiliului Național de Conducere al AUR Claudiu Târziu a trimis pe adresa redacției cotidianul un drept la replică pe care îl publicăm integral:

”Consider acuzațiile care mi se aduc după discursul din 24 ianuarie de la Iași, din deschiderea evenimentelor privind sărbătorirea Unirii Principatelor Române, drept absolut incalificabile. Și le resping cu fermitate.

Ce am spus de fapt? Am declarat că idealul reîntregirii nu poate fi abandonat și că fără reunificarea românilor nu putem să pretindem că suntem cu adevărat suverani. Acest ideal trebuie urmărit pe mai departe. Așadar, ce face discursul meu să fie unul revizionist? Absolut nimic. Revizionismul înseamnă să revizuiești frontierele în scop strict politic, fără niciun fel de argument de ordin istoric, documentat, și că o faci doar ca să îți atribui teritorii suplimentare.

De asemenea, nu am menționat niciunde cuvântul „anexare”, așa cum pretind acuzatorii mei. Nici nu puteam să îmi permit, în calitatea pe care o am, să afirm acest lucru. Sunt foarte conștient de puterea noastră militară și de situația României, care este membră în Alianța NATO și în Uniunea Europeană, alianțe în care trebuie să rămânem în interesul nostru național. Inducerea ideii că aș fi spus că am putea ieși din NATO pentru a ne reîntregi este o pură invenție. Nu am făcut-o, nu am sugerat-o, nici nu am pronunțat numele NATO!

Așadar, în aceste condiții, să fiu acuzat de revizionism este un lucru nejustificat. Declarația mea nu poate fi interpretată decât drept una de principiu: da, ne dorim reîntregirea și este legitimă această dorință, dar nu înseamnă că pornim la război pentru asta acum. De altfel, am condamnat războiul Rusiei contra Ucrainei încă de la început, fiind primii care am protestat contra declanșării războiului, în fața ambasadei ruse la București, în prima zi după izbucnirea conflictului.

În privința declarațiilor lui Eduard Hellvig avem de a face cu reambalarea manipulatorie a unei făcături de presă, care amestecă lucrurile și evenimentele și le dă o interpretare nu doar lipsită de orice bază factuală, dar și vădit tendențioasă, pentru a compromite mișcarea noastră. Declarația pe care marele șef de serviciu secret a descoperit-o abia acum este făcută acum doi ani și se intitulează „Nu îmi plac dictatorii”. Aceasta pornește de la argumentele pentru care eu critic politica dictatorială și sângeroasă a lui Vladimir Putin și dezavuez politica imperialist a Rusiei, pe care aceasta nu a abandonat-o niciodată. În cadrul acelei declarații eu trec îăn revistă datoriile istorice pe care le are de plătit Rusia către România. Și spun că nu se pune problema normalizării relațiilor dintre cele două țări pînă nu sunt închise aceste dosare problematice”

Îi recomand dlui Hellvig să-și vadă de treaba lui, pentru că nu e cazul ca un fost șef de serviciu secret să se amestece în viața politică.

Pe 1 Decembrie, statul român sărbătorește Ziua Națională, în ziua în care s-a desăvârșit Marea Unire la 1918. Sugerează domnul Hellvig (dimpreună cu toți ceilalți acuzatori ai mei) că autoritățile de la București fac, an de an, jocul Moscovei când aniversăm împlinirea idealului național? Domniile lor, în frunte cu Eduard Hellvig, au participat vreodată la această sărbătoare, înțeleg însemnătatea ei?“