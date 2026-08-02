Eclipsa totală de Soare de pe 12 august provoacă o explozie a rezervărilor în Spania și Islanda

Eclipsa totală de Soare de pe 12 august 2026 a declanșat o adevărată cursă pentru găsirea unei cazări în regiunile din care fenomenul va putea fi observat în cele mai bune condiții. Potrivit Euronews.com, cererea pentru hoteluri și locuințe de închiriat a crescut spectaculos în Spania și Islanda, pe măsură ce pasionații de astronomie își organizează călătoriile.

Fenomenul va traversa Atlanticul de Nord, după care va ajunge deasupra Islandei și a Spaniei. Este prima eclipsă totală de Soare vizibilă din Europa continentală după cea din 1999, ceea ce explică interesul uriaș al turiștilor.

Cele mai căutate destinații sunt exact pe traseul eclipsei

Datele AirDNA, citate de Euronews.com, arată că cererea este concentrată aproape exclusiv în zonele aflate pe traseul eclipsei totale. Spre deosebire de alte perioade turistice, călătorii nu se răspândesc uniform într-o țară, ci se îndreaptă către o zonă anume din care fenomenul poate fi observat în întregime.

În Spania, traseul eclipsei va traversa o mare parte din nordul și estul țării. Printre orașele aflate în zona de totalitate se numără Zaragoza, Valencia, Bilbao și Palma de Mallorca. Madrid și Barcelona vor rămâne însă în afara acestei benzi.

În Islanda, eclipsa va traversa vestul și sudul țării. Tocmai aceste regiuni concentrează cea mai mare parte a infrastructurii turistice, ceea ce face ca evenimentul să aibă un impact major asupra rezervărilor.

Ahead of the total solar eclipse on 12 August, scientists are forecasting the Sun’s corona using advanced 3D simulations. This animation reveals the magnetic structures shaping the corona and helping improve space weather forecasts. 🌘☀️ 🔗https://t.co/Xy8guCfQzy… pic.twitter.com/NKwPcm72e8 — European Space Agency (@esa) July 29, 2026

Cererea crește mult mai rapid decât în restul anului

În Islanda, aproximativ 5.000 dintre cele 8.300 de proprietăți disponibile pentru închiriere pe termen scurt sunt situate pe traseul eclipsei. Asta înseamnă peste 60% din oferta națională.

În Spania, doar 22,6% dintre cele peste 382.000 de proprietăți disponibile se află în zona de totalitate. Totuși, acest procent înseamnă peste 86.000 de locuințe, de peste 16 ori mai multe decât întreaga piață de închirieri turistice din Islanda.

Potrivit AirDNA, cererea pentru perioada 11-12 august este cu 7,4% mai mare decât anul trecut în zonele spaniole aflate pe traseul eclipsei. În restul țării, în schimb, cererea este cu 5,4% mai mică. Diferența arată că interesul suplimentar este generat aproape exclusiv de eclipsă.

Zaragoza și Reykjavík conduc clasamentul

Cel mai spectaculos avans este înregistrat de Zaragoza. Orașul are o cerere cu 123% mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Urmează Logroño, cu o creștere de 109%, Burgos cu 65%, Valladolid cu 64% și León cu 63%.

În Islanda, ritmul este și mai accelerat. Cererea în localitățile aflate pe traseul eclipsei este cu 56,9% peste nivelul de anul trecut, în timp ce în restul țării creșterea este de 19,2%.

Kópavogur înregistrează un avans de 48%, iar Reykjavík de 44%, potrivit datelor citate de Euronews.com.

Hotelurile se ocupă rapid, dar încă există soluții

Și platforma Hotels.com confirmă tendința. Căutările pentru cazare au crescut cu până la 250% pentru destinațiile aflate pe traseul eclipsei.

Reykjavík conduce clasamentul, cu o creștere de 250% a interesului, urmat de Valencia, cu 140%, și Mallorca, cu 15%.

Euronews.com recomandă turiștilor care încă nu și-au rezervat cazarea să ia în calcul localități mai puțin cunoscute din zona eclipsei. În Spania, o variantă este A Coruña, iar în Islanda pot fi alese pensiunile și unitățile de cazare din zonele rurale aflate în apropierea capitalei.

Publicația mai arată că merită luate în calcul și campingurile, pensiunile rurale sau chiar croazierele. Navele pot fi repoziționate pe traseul eclipsei, oferind condiții excelente pentru observarea fenomenului. Totodată, pe măsură ce se apropie data evenimentului, unele camere pot reapărea pe platformele de rezervări, după expirarea unor rezervări anulate de alți turiști.