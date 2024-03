Ei sunt vinovații pentru Roșia Montană!

După comunicatul Curții de Arbitraj Internaționale (ICSID), potrivit căruia România a câștigat procesul intentat de compania auriferă Gabriel Resources (Roșia Montană Gold Corporation), este limpede că, de-a lungul anilor, Statul Român a fost la mâna acestei companii ! Patronul, Vasile Timiș, a înființat patru firme cu numele Gabriel Resources în Australia, Canada, Marea Britanie și România ! Întreaga operațiune, pentru a crea confuzie ! Zilele trecute, o atitudine isterică a cuprins televiziunile și politicienii Marcel Ciolacu și Marcel Boloș, care a fost, se spune, o simplă mașinație pentru bursa canadiană. Principalii vinovați se știu. Iată-i în ordine alfabetică : Daniel Barbu, PNL, a avizat din partea Ministerului Culturii acest proiect. Un alt ministru al Culturii, Kelemen Hunor, a emis avize socotite ilegale pentru RMGC. Elena Băsescu, PDL, a votat contra rezoluției de interzicere a mineritului cu cianuri. Traian Băsescu, susținător declarat al proiectului minier, i-a acuzat pe opozanți că “Sunteţi niște bolşevici!” Radu Berceanu, fost ministru, a dat aprobările esențiale unei companii fără experiență în minerit. Ionel Blănculescu, consilier al lui Victor Ponta, i-a numit pe opozanți : „niște terorişti”. Gicu Boroși și Laurențiu Bogatu, foști directori ai ANRM, au efectuat deplasări în Australia pe banii RMGC. Mihăiță Calimente, PNL, a declarat că protestatarii sunt plătiți din străinătate. Liviu Dragnea, PSD, a afirmat că „proiectul este favorabil dezvoltării sustenabile a României”. Ion Dumitrel, PDL, președintele consiliului județean, a dat avize RMGC, anulate de instanțe. Toni Greblă (PSD), a inițiat schimbarea legii minelor, în favoarea companiei. Proiect respins de Parlament, dar adoptat de Victor Ponta. Mircea Hava, primar Alba Iulia, a somat Ministerul Culturii să elibereze fără întârziere avizele necesare RMGC. Iulian Iancu, PSD, a blocat, în Comisia pentru Industrii, interzicerea mineritului cu cianuri. Mihail Ianăş, preşedinte ANRM, a solicitat RMGC să plătească călătorii de documentare pentru unii demnitari, la Rio de Janeiro şi Las Vegas. Florin Iordache, PSD, a susținut că „Roşia Montană este un proiect important pentru România”. Victor Ponta, prim ministru, a fost important susținător al proiectului. Dan Ioan Popescu (ministru) a susţinut energic proiectul la tv și în parlament. Călin Popescu-Tăriceanu, PNL, a aprobat crearea societăţii mixte cu Gabriel Resources Ltd. Rovana Plumb, Ministrul Mediului, a afirmat că proiectul este “cel mai sigur din Europa”. Dan Şova, ministru, a fost iniţiator al proiectului, în timp ce mama sa era avocatul RGMC. Răzvan Theodorescu a semnat primul certificat de descărcare arheologică pentru masivul Cârnic și a demis întreaga Comisie a Monumentelor Istorice, pentru că a refuzat această descărcare. Adriean Videanu, ministru, a declarat că îşi doreşte ca proiectul minier să înceapă „cât mai curând posibil”. Adina Vălean a fost inițiatoarea unei dezbateri pro-minerit în Parlamentul European, finanţată de RMCG. Ioan Talpeş, fost consilier, a organizat la Snagov o reuniune NATO, sponsorizată de Frank Timiș. Lista vinovaților e mult mai lungă. Cităm câteva nume, din lipsă de spațiu: Ioan Dârzu, Augustin Ioan, Teodor Stolojan, Radu Stroe, Traian Ungureanu, Mihai Răzvan Ungureanu și mulți alții. Vom reveni de-a lungul săptămânilor viitoare. DNA ar fi trebuit de multă vreme să intre în acțiune. SRI are multe de spus. Sau nu are ?

Ion Longin Popescu