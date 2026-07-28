Elevă medaliată cu aur la o olimpiadă internațională dă în judecată UMF „Carol Davila”. Acuză că i-a fost retras dreptul de a fi admisă fără examen

O elevă din România, medaliată cu aur la o competiție internațională de chimie aplicată, a dat în judecată Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, după ce instituția i-ar fi retras posibilitatea de a fi admisă fără examen la Facultatea de Medicină. Tânăra susține că și-a construit planurile de viitor pe baza regulamentului de admitere publicat de universitate, iar modificarea criteriilor în timpul procesului de admitere i-a încălcat drepturile, scrie Libertatea.

Eleva a obținut medalia de aur la o olimpiadă internațională de chimie aplicată și considera că îndeplinește condițiile pentru a beneficia de admiterea fără concurs, facilitate acordată unor olimpici. Ea susține însă că, ulterior, universitatea a modificat interpretarea regulamentului și a decis că performanța sa nu mai este eligibilă pentru această categorie de admitere.

Tânăra a deschis o acțiune în instanță împotriva universității

În urma acestei decizii, tânăra a deschis o acțiune în instanță împotriva universității, solicitând suspendarea efectelor hotărârii și recunoașterea dreptului de a fi admisă fără examen. Litigiul vizează atât modul în care au fost aplicate regulile de admitere, cât și respectarea principiilor predictibilității și egalității de tratament pentru candidați.

În fiecare an, instituțiile de învățământ superior stabilesc propriile criterii privind competițiile recunoscute și condițiile în care laureații pot beneficia de admitere fără concurs. Aceste reguli sunt publicate înaintea sesiunii de admitere și reprezintă baza pe care elevii își planifică înscrierea.

Eleva susține că schimbarea condițiilor după publicarea regulamentului i-a afectat șansele de admitere și i-a produs un prejudiciu, motiv pentru care a ales să se adreseze instanței. De cealaltă parte, universitatea urmează să își prezinte punctul de vedere în cadrul procesului.

Eleva a obținut locul I și medalia de aur în Indonezia. Deși performanța ei a fost recunoscută de Ministerul Educației, care i-a oferit o diplomă de excelență, bursă de olimpic și i-a echivalat proba scrisă de la bacalaureat cu nota maximă, conducerea Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București s-a poziționat ferm împotriva înscrierii ei automate. În timp ce alte trei universități de medicină din țară (din Iași, Târgu Mureș și Brașov) au acceptat-o imediat fără examen în baza aceluiași premiu, UMFCD rămâne singura instituție care-i refuză elevei dreptul de a fi admisă la facultate în baza rezultatelor de excepție obținute la olimpiadă.