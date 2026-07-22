Cad pietre în continuare pe Valea Oltului, avertizează CNAIR. Instituția a trimis echipe de alpiniști pentru verificarea versantului de pe Valea Oltului din zona în care, marți, un bolovan desprins de pe munte a provocat moartea unui bărbat, pe DN7, la Lazaret.

Valea Oltului, încă în pericol să existe căderi de pietre

Potrivit purtătorului de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu, instituția a constatat că există și acum pericolul de a cădea pietre.

„Ai noștri au observat că, în continuare, pe zona respectivă – nu chiar în locul în care a avut loc accidentul, dar pe zone adiacente, ca să zic așa – cad pietre, e adevărat, de mici dimensiuni. Am trimis echipe și de la noi, alpiniști, să verifice zona versantului”, a declarat Alin Șerbănescu pentru Cotidianul.

Autoritățile silvice și de mediu de pe Valea Oltului, chemate să ajute la identificarea zonelor cu pietre

CNAIR susține că a solicitat autorităților de mediu și silvice să facă verificări suplimentare, în paralel cu propriile intervenții.

„Notificăm autoritățile din zonă care se ocupă de versant și de pădure să-și facă și ele revizia. Noi facem deja revizia pe partea de drum – măturăm, curățăm tot ce se întâmplă.

Am adus echipe deja în munte, pe versant, unde putem noi să avem acces, să îndepărtăm ce găsim acolo, dacă găsim pietre. Dar mai departe nu putem să rezolvăm toată problema.”

„Nu se poate să stăm așa, în alarmă, tot timpul, cu «doamne ferește»”

Șerbănescu a cerut ca verificările Ocolului Silvic să vizeze și pietrele, nu doar copaci.

„Ocolul Silvic sau cine se ocupă de zonă să se ducă să-și facă revizia prin pădure. Să facă revizia și pe pietre, că-i pădurea lor. Și să vină cu o soluție – că nu se poate să stăm așa, în alarmă, tot timpul, cu «doamne ferește».”

Reprezentantul CNAIR a subliniat, totuși, limitele intervenției instituției pe care o reprezintă.

„Noi facem tot ce putem, curățăm pe unde găsim, ce găsim, dar, singuri, de capul nostru, nu putem să reușim să facem mare lucru.”

CNAIR: Nu se lucrează la autostradă în zona respectivă de pe Valea Oltului

Întrebat dacă lucrările de pe șantierul autostrăzii ar putea fi legate de căderile de pietre, Șerbănescu a exclus această variantă.

„MAPA nu lucrează în zonă, pentru că acolo va fi un tunel. N-au nici măcar drum forestier sau drum tehnologic construit acolo. E vorba de Secțiunea 2 Pitești – Sibiu. MAPA sunt constructorii de pe secțiunea 2, de la Sibiu-Pitești.”

El a adăugat. „Nu avem lucrări pe secțiunea 2 Sibiu-Pitești, în zona respectivă, deasupra versantului. Deci nu sunt lucrări acolo. E clar că e altceva. Deci în zona respectivă, efectiv, nu se lucrează în momentul de față.”

În final, purtătorul de cuvânt a insistat că prioritatea este identificarea sursei pietrelor căzute.

„În primul rând trebuie identificată problema, de unde vin pietrele astea. Că dacă pe unde mă duc eu găsesc pietre, le înlătur, ca să zic așa. Dacă vin de mai sus, de pe versant… de la înălțime mai mare ce fac? Că alea nu le văd. Deci e clar că cei care se ocupă de pădure și de tot trebuie să meargă să-și facă revizia pe acolo, să vadă ce și cum.”

Tragedia de pe Valea Oltului

Reacția CNAIR vine după accidentul produs marți dimineață, la ora 07:30, pe DN7, la intrarea în localitatea Lazaret.

Într-o zonă împădurită, un bolovan s-a desprins de pe versant și a căzut peste parbrizul unei mașini. Bărbatul aflat pe scaunul din dreapta, în vârstă de 71 de ani, a fost pur și simplu strivit de bucata de stâncă desprinsă de pe versant și nu a mai putut fi salvat de echipajele de intervenție.

Automobilul era condus de fiica bărbatului, o tânără de 36 de ani, care a reușit să iasă singură din mașina puternic avariată.

Traficul a fost blocat timp de trei ore pe această porțiune a Văii Oltului, din cauza cercetărilor de la fața locului, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru a stabili împrejurările accidentului.

Interviul integral cu purtătorul de cuvânt al CNAIR, în curând, pe Cotidianul. Acesta explică de ce nu erau plase de siguranță în zona de drum unde s-a produs tragedia. Mai spune și cine e responsabil să rezolve lucrurile în zonă și ce soluții se pot găsi.