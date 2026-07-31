Focul de artificii ne arde la buzunar. Din bani publici. 1.300 € pe minut

Aproximativ 65.000 de euro fără TVA au cheltuit 28 de UAT-uri din țară pe focuri de artificii doar în luna iulie, potrivit datelor analizate de Cotidianul în platforma SEAP.

Rareș Mereuță - senior editor
Focul de artificii ne arde la buzunar. Din bani publici. 1.300 € pe minut

Foto: Facebook: Focuri de artificii + Magnific/ caracter ilustrativ

Aproximativ 65.000 de euro fără TVA au cheltuit 28 de UAT-uri din țară pe focuri de artificii doar în luna iulie, potrivit datelor analizate de Cotidianul în platforma SEAP.

Zeci de orașe și comune din țară au achiziționat servicii pirotehnice pentru organizarea unor evenimente, constând în focuri de artificii. Potrivit datelor analizate de Cotidianul în platforma achizițiilor publice, în luna iulie, mai multe unități administrativ-teritoriale (UAT) au încheiat 28 de contracte pentru astfel de servicii, cu o valoare totală de aproximativ 342.000 de lei fără TVA (circa 65.000 de euro).

Deși unii edili se plâng de bugetele UAT-urilor, dar și de tăierile de 10% operate după reforma administrației implementată de Guvernul Bolojan, aleșii nu se pot dezlipi de obiceiul de a cheltui bani pentru diferite evenimente presărate cu focuri de artificii. Fie că vorbim de festivaluri sau zilele orășenești, finalul se încheie apoteotic cu un spectacol pirotehnic. Totul pe sume de câteva mii de euro, pentru un show de câteva minute.

Peste 1.300 de euro pentru fiecare minut de spectacol pirotehnic în Alexandria

Topul clasamentului în iulie este deschis de orașul Alexandria. Pe 17 iulie a contractat foc de artificii cu o durată de 9-10 minute pentru suma de 70.000 lei fără TVA (13.800 de euro).

Practic, pentru fiecare minut din show-ul pirotehnic, primăria scoate din vistierie peste 1.300 de euro.

Primarul orașului Alexandria este Victor Drăgușin (PSD). El se află la cârma primăriei din 2008, fiind la al cincilea mandat.

Paranghelii cu focuri de artificii de zeci de mii de euro. Comunele din țară, pe contrasens cu austeritatea

Borșa dă de trei ori cu artificii

Aproape 5.000 euro fără TVA (25.000 lei) a plătit și Primăria din Borșa. De data aceasta pentru trei focuri de artificii în cadrul Gastro Fest Borșa 2026. Show-urile sunt programate pe data de 12 august, 13 august și 14 august. Contractul a fost atribuit pe data de 13 iulie.

Edilul din Borșa este Sorin Timiș (PSD).

Și în comuna Făurei din județul Neamț a scos pe 7 iulie suma de 4.400 euro fără TVA (22.498 lei) pentru un show de artificii. Potrivit descrierii din SEAP, focul de artificii include 15-200-2500 de explozii pe minut cu artificii din categoria T1.

„Focul va crește în intensitate cu foarte multe momente și efecte spectaculoase, cu un final superb”, se mai arată în descrierea contractului, potrivit platformei de achiziții publice.

Comuna Făurei are 1.877 de locuitori, potrivit ultimului recensământ. Este condusă de edilul liberal, Petrică Bujor.

1.000 de euro pe minutul de artificii într-o comună din Timiș

Comuna Tomnatic din județul Timiș a scos din vistierie aproape 4.000 euro fără TVA (20.000 lei) pentru un foc de artificii. Contractul a fost atribuit pe 13 iulie și prevede, potrivit descrierii din datag4d.ro, un show de 4 minute Adică aproximativ 1.000 de euro pe minut.

Comuna are puțin peste 3.000 de locuitori și este condusă de social-democratul Stoian Vasiu, aflat la al patrulea mandat.

Dezmăț pe bani publici cu Jean de la Craiova și Lino Golden. Trei comune scot din vistierie 90.000 de euro pentru concerte

Distribuie articolul pe:

3 comentarii

  2. Para’ndaratul, boala primarilor pesede. Vorba vamesului care a luat shpaga stiind ca era filmat: „Nu m-am putut abtine” !

    Răspunde

  3. un comunist, bine ca nu ceri sa traim ca pe vremea lui…ce vrei ma sa tii lumea in jelanie totala? sa nu mai aibe nici o clipa de bucurie, speranta, nu pune tara in doliu pt ca tu nu stii sa tebucruri…

    Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
București.ro
Casa-grădina.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Cinemaraton Plus Prima Comedy Prima History Prima World Life.ro terrazarandia.ro Agro TV Servus Cluj vatabai.ro