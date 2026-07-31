Deși unii edili se plâng de bugetele UAT-urilor, dar și de tăierile de 10% operate după reforma administrației implementată de Guvernul Bolojan, aleșii nu se pot dezlipi de obiceiul de a cheltui bani pentru diferite evenimente presărate cu focuri de artificii. Fie că vorbim de festivaluri sau zilele orășenești, finalul se încheie apoteotic cu un spectacol pirotehnic. Totul pe sume de câteva mii de euro, pentru un show de câteva minute.

Peste 1.300 de euro pentru fiecare minut de spectacol pirotehnic în Alexandria

Topul clasamentului în iulie este deschis de orașul Alexandria. Pe 17 iulie a contractat foc de artificii cu o durată de 9-10 minute pentru suma de 70.000 lei fără TVA (13.800 de euro).

Practic, pentru fiecare minut din show-ul pirotehnic, primăria scoate din vistierie peste 1.300 de euro.

Primarul orașului Alexandria este Victor Drăgușin (PSD). El se află la cârma primăriei din 2008, fiind la al cincilea mandat.

Borșa dă de trei ori cu artificii

Aproape 5.000 euro fără TVA (25.000 lei) a plătit și Primăria din Borșa. De data aceasta pentru trei focuri de artificii în cadrul Gastro Fest Borșa 2026. Show-urile sunt programate pe data de 12 august, 13 august și 14 august. Contractul a fost atribuit pe data de 13 iulie.

Edilul din Borșa este Sorin Timiș (PSD).

Și în comuna Făurei din județul Neamț a scos pe 7 iulie suma de 4.400 euro fără TVA (22.498 lei) pentru un show de artificii. Potrivit descrierii din SEAP, focul de artificii include 15-200-2500 de explozii pe minut cu artificii din categoria T1.

„Focul va crește în intensitate cu foarte multe momente și efecte spectaculoase, cu un final superb”, se mai arată în descrierea contractului, potrivit platformei de achiziții publice.

Comuna Făurei are 1.877 de locuitori, potrivit ultimului recensământ. Este condusă de edilul liberal, Petrică Bujor.

1.000 de euro pe minutul de artificii într-o comună din Timiș

Comuna Tomnatic din județul Timiș a scos din vistierie aproape 4.000 euro fără TVA (20.000 lei) pentru un foc de artificii. Contractul a fost atribuit pe 13 iulie și prevede, potrivit descrierii din datag4d.ro, un show de 4 minute Adică aproximativ 1.000 de euro pe minut.

Comuna are puțin peste 3.000 de locuitori și este condusă de social-democratul Stoian Vasiu, aflat la al patrulea mandat.