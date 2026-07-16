George Lucas: ”Inteligența artificială este viitorul cinematografiei. Nu poți face nimic în privința asta”

Într-un interviu acordat publicației A Rabbit’s Foot, el a fost întrebat despre locul pe care îl ocupă inteligența artificială în cinematografie.

„Inteligența artificială înseamnă că ne este mult mai ușor să facem filme. E ca și cum ai sta aici și ai spune: «Ei bine, cred că e vorba de cal și trăsură. Mașinile astea se strică, au nevoie de benzină, au tot felul de probleme și în curând le vor transforma în tancuri, iar apoi vor ucide oameni. E îngrozitor.» Nu poți face nimic în privința asta. Acesta este progresul, este viitorul”, a spus George Lucas, potrivit Euronews.

„Dacă vrei o inteligență artificială care să-ți spună când ceva este fals și de unde provine, inteligența artificială poate face asta.

Oamenii nu pot, nu suntem atât de inteligenți. Ideea este că ești o ființă umană, ești responsabil pentru ceea ce spui și ceea ce faci, iar dacă faci ceva ilegal, ar trebui să fii pedepsit pentru asta. Orice ai face, ar trebui să fii recunoscut. Este exact ca în viața reală”, a mai spus el.

George Lucas, criticat

Mulți au criticat însă comentariile lui Lucas spunând, de pildă, că analogia cu mașina și calul nu este cea mai potrivită, catalogând-o drept ”o prostie” sau că pur și simplu regretă alegerea AI.

Altcineva a pledat, într-o altă postare, în favoarea imaginației și capacității omului de a crea, iar altcineva a ținut să îi reamintească faptul că a creat una dintre cele mai mari francize din istoria omenirii ”cu propria minte și două mâini” și că nu a avut nevoie de inteligență artificială pentru a face acest lucru.

This is unfortunate. George was the guy that pushed people( emphasis on people) to make the impossible, possible. Sad that he’s ok with AI. Oh, and the horse & buggy to cars analogy is just straight up bullshit. https://t.co/dxg2vhe0j0 pic.twitter.com/2HSIx7c51C — Risebluesun ceo of Obi-Wan Kenobi (@risebluesun) July 15, 2026

This is so disappointing to hear. George, you created one of the greatest franchises in human history with your own mind and two hands. You didn’t need AI to do that. You didn’t need AI to cultivate one of the greatest examples of a Greek Tragedy with Anakin. Dammit, man. https://t.co/FjhtNAblan — 𝗘𝗥𝗜𝗖 (Black Clover🍀) (@erichimmelheber) July 15, 2026

Personalități creative de renume își exprimă opiniile și apără caracterul sacru al creației umane

Regizorul Christopher Nolan, premiat cu Oscar, și-a împărtășit și el recent gândurile despre inteligența artificială și viitorul cinematografiei.

Acesta a spus că este încrezător că generațiile mai tinere vor continua să respingă „informațiile superficiale despre inteligența artificială” și că vor menține o apreciere sănătoasă pentru efectele practice.

Nolan a mai declarat că a observat o „respingere rapidă și generală a unui presupus salt fundamental în tehnologie” în rândul tinerilor cineaști, adăugând că cei patru copii ai săi au o reacție „imediată și dură” la inteligența artificială.

„Judecata lor asupra deficitului de inteligență artificială a fost imediată și dură. O văd foarte repede așa cum este – și le este mult mai ușor să o identifice, pentru că a apărut dintr-o lume online pe care o cunosc foarte bine. Și, deși asta nu înseamnă că fiecare aspect al tehnologiei este inutil sau lipsit de sens, în cinematografie apare exact la momentul nepotrivit”, a spus el.

„După ani de înaintare către medii puternic virtuale, observăm un interes reînnoit pentru forme de povestire mai tactile, mai reale”, a conchis regizorul.