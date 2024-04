Gușă președinte – o gogoașă și o diversiune

Candidatura lui Gușă pentru fotoliul de la Cotroceni face parte din delirul politic al personajului.

De-a lungul anilor, Cozmin Gușă s-a băgat în tot felul de scandaluri, dovedind că este lipsit de criterii și de orice simț moral.

A încercat să-l călărească pe Adrian Năstase și să-l introducă la Vladimir Putin. A încercat să-l domine pe Traian Băsescu de la care ar fi vrut șefia SRI, dar a fost alungat în șuturi. A slugărit la Elena Udrea în toate felurile, a inventat un partid pe măsura lui (PIN) și s-a topit odată cu el.

Mai nou, ține o emsiune intitulată „Ce-i în gușă și-n căpușă”, semn că lui îi priesc căpușele. Căpușele lui Gușă sunt aproape toate de la SRI, unde a încercat să se lipească de cum a venit în București.

Legăturile sale cu Eduard Hellvig și cu Vasile Dîncu au născut campania „Hellvig-președinte”. Toți cei care vorbesc la Gold FM (un radio instalat în dormitorul casei lui Gușă din Domenii, care emite din Cartierul Militari) și îl frecventează pe Gușă au ieșit cu propunerea Hellvig-președinte.

Şi Cozmin Gușă și Sorin Roșca Stănescu, și Marius Ghilezan, chiar și îndatoratul Crin Antonescu. Este și logic. Cine n-a fost de acord a zburat. Susținerea lui Hellvig nu trebuie căutată în puținele calități și ambiții ale acestuia, cît în ideea lui Cozmin Gușă de a scoate un președinte pe care să-l controleze.

Aceiași oameni din gruparea „Hellvig președinte” sunt și adversarii de moarte ai lui Florian Coldea, un alt personaj cu apucături de șef de mafie în politică, afaceri și bani negri n Romania.

Toată campania anti-Coldea vine de la Eduard Hellvig și de la cei care îl sprijină.

Octavian Hoandră: „România e golită de lideri valoroși, singurul pe care-l văd ca viitor președinte capabil este Eduard Hellvig. E cel mai bine pregătit pentru actualul context geopolitic” (6 martie 2023).

Jurnalistul Marius Ghilezan consideră că „Eduard Hellvig, după anul sabatic pe care ar putea să și-l ia după ce a fost director al SRI, poate deveni jucător unghiular pentru alegerile din 2024, poate chiar prezidențiabil al coaliției PSD-PNL”. (3 iulie 2023)

Jurnalistul Sorin Roșca Stănescu este de părere că „Eduard Hellvig a demisionat la timp din postul de director al SRI, această demisie permițându-i să se relanseze în politică. Eduard Hellvig are pregătirea corespunzătoare și o experiență consolidată în PNL, putând să reformeze partidul și să ajute la întoarcerea acestuia la valorile sale inițiale”.

După ce mini-osatura (din toate punctele de vedere) a fostului director al SRI a început să conteze, Cozmin Gușă a încercat să se lipească de George Simion.

Operațiunea a eșuat. A fost refuzat. Şi astfel, cei care îi cîntă în strună i-au picurat în ureche ceea ce colinda prin subconștientul acestui delirant politic.

„După cum bine știți, inclusiv din declarațiile pe care vi le-am dat vouă de-a lungul timpului, eu nu mai aveam de gând să reintru în politică și în ultimii ani am sprijinit Mișcarea Suveranistă, din zona de presă, din zona de opinie, din zona de consultanță. Reintrarea în politică a mea a fost determinată de dorința de a ajuta suveranismul. Nu trebuie să uitați că mie mi-a propus George Simion să candidez la Primăria Capitalei și am acceptat tocmai ca să ajut suveranismul – ați văzut în ce stare e AUR-ul la București. Din păcate, să sperăm că o să aibă rezultate mai bune în alte județe. Iar apoi candidatura la prezidențiale am decis-o în urma refuzului lui George Simion de a-și asuma această candidatură la prezidențiale – nu poate să rămână fără un candidat suveranist puternic și eu mă consider printre cei mai puternici pe care poate să îi dea suveranismul – oricum, cel mai puternic deocamdată. Mi-a părut rău de refuzul lui, sigur, cu o promisiune că ar putea să intre, deși eu știu bine ce se va întâmpla, apropo de atacurile la care din nefericire va fi supus George Simion, chiar de unii dintre actualii săi colegi“……„Pe mine mă susține, în primul rând, activitatea pe care am desfășurat-o până acum în România, cred că mă susține bine, sau cel mai bine, CV-ul meu – dacă îl analizați, probabil o să fiți de acord, și susținerea din punct de vedere public o să vină de la o serie de colegi, de jurnaliști și intelectuali publici suveraniști. La început, sigur, este clubul de gândire GOLD- oameni pe care îi cunoașteți și împreună cu care am decis această candidatură la prezidențiale, de la Sorin Roșca Stănescu, Bogdan Comaroni, Marius Ghilezan, Iosefina Pascal, Petrișor Peiu, Ion Spânu, bineînțeles Petru Romoșag și, sigur, și alți colegi din presă care nu au fost prezenți, însă, la întâlnirea de alaltăieri la care mi-am anunțat candidatura”, (20 aprilie 2024).

Stîlpii de sprijin ai acestei candidaturi comice sunt, după cum zice chiar Gușă, Sorin Roșca Stănescu, Bogdan Comaroni, Marius Ghilezan, Iosefina Pascal, Petrișor Peiu, Ion Spânu, Petru Romoșag și, sigur, și alți colegi din presă care nu au fost”.

Aceștia sunt colaboratorii emisiunilor de la Gold FM, membri ai clubului de gîndire Gold și ai Clubului de presă, înființat tot de Gușă, Maricel Păcuraru și fetele, Bobi Păunescu și Iosefina Pascal.

Cu siguranță ei vor mai striga și vor vota:

” Gușă Președinte!”