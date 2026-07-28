Guvernul a depus proiectul de lege privind strategia biodiversității la Senat. „Vom vedea dacă PSD se va ține de cuvânt măcar de această dată”

„Facem ce trebuie pentru România, vom vedea dacă PSD se va ține de cuvânt măcar de această dată”, spune Bolojan. Premierul interimar se referă la demersul PSD care a atacat 12 HG în instanță, printre care și pe cea privind conservarea biodiversității, dar a promis că va susține proiectul în Parlament.

„Ca să hărțuiască un guvern pe care l-a demis fără să aibă nimic de pus în loc, dar și ca să satisfacă interesele propriei clientele, PSD a declanșat o procedură de suspendare și anulare în justiție a mai multor hotărâri de guvern, inclusiv aceasta”, explică Bolojan.

„PSD se joacă, în total, cu 1,1 miliarde de euro”

El spune că trei dintre hotărârile atacate se referă la obligații pe care România și le-a asumat în contul fondurilor europene nerambursabile și că „PSD se joacă, în total, cu 1,1 miliarde de euro”.

„Una dintre aceste hotărâri, referitoare la Strategia Biodiversității, de a cărei adoptare până la 31 august depinde o penalitate de 1 miliard de euro, am înțeles că PSD se angajează să o susțină pentru a fi adoptată rapid ca proiect de lege”, spune Bolojan.

Deși susține că nu are niciun dubiu privind legalitatea adoptării hotărârilor, Bolojan spune că nu-și poate asuma riscul unei eventuale suspendări a actului normativ până la soluționarea definitivă a cauzei.

În consecință, spune premierul, a decis retragerea Hotărârii de Guvern privind Strategia Națională pentru Conservarea Biodiversității 2026-2030 și să depună, în paralel, un proiect de lege similar la Senat, în speranța că „PSD se va ține de cuvânt măcar de această dată”.

Strategia de mediu, convenită cu Comisia Europeană

El amintește că forma actuală a strategiei a fost convenită cu Comisia Europeană și eventualele modificări pot fi echivalate cu neîndeplinirea jalonului PNRR, ceea ce va atrage penalități.

Adoptarea Strategiei Naționale pentru Conservarea Biodiversității 2026-2030 reprezintă un jalon asumat de România în cadrul PNRR (Jalonul 31).

Neîndeplinirea lui ar atrage o penalitate de peste 970 de milioane de euro.

De îndeplinirea acestor jaloane depind nu numai banii pentru țară, ci și credibilitatea în fața finanțatorilor și partenerilor externi, spune Bolojan.

În ședința din 23 iulie, Guvernul a adoptat, cu avizul Ministerului Justiției, o Hotărâre de Guvern privind aplicarea prevederilor capitolului Mediu din Programul de guvernare și pentru respectarea angajamentelor externe asumate de România.

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Grindeanu jubilează

Liderul PSD Sorin Grindeanu are propria sa traducere a evenimentelor și spune despre depunerea proiectului de la Senat că „Guvernul demis a înțeles până la urmă că respectarea legii nu este opțională”.

„Aceasta este o recunoaștere implicită a culpei Guvernului demis care a încercat să aprobe această strategie prin HG săptămâna trecută cu încălcarea limitelor legale și constituționale”, spune Grindeanu.

El dă asigurări că proiectul va fi dezbătut cu celeritate în Parlament.

Proiectul de lege privind strategia pentru conservarea biodiversității a fost depus marți, la Senat, sub semnătura parlamentarilor USR Diana Stoica și Sorin Șipoș și a senatorului PNL Glad Varga.

„Formalitățile nu pot pierde 1 miliard de euro pentru România”

„Am zis de la bun început, inclusiv oficial în ședințele de Guvern, că îmi e indiferent dacă strategia privind biodiversitatea e adoptată prin Hotărâre de Guvern sau prin lege”, spune ministra Mediului, Diana Buzoianu.

Ea spune că, înainte de adoptarea HG, le-a cerut juriștilor o opinie specializată și aceștia i-au spus că strategia nu e politică publică nouă, ci doar operaționalizează obiective deja asumate prin zeci de tratate și legi deja aflate în vigoare de ani de zile.

„Pe fond, juriștii ne spun clar că nu e vorba de o politică publică nouă și strategia se poate adopta de un Guvern interimar”, spune Buzoianu.

„Dar pentru PSD totul e un comunicat de presă. Totul e un scandal. Totul e o luptă pentru distrugere, o luptă din care țara noastră poate pierde 1 miliard de euro”, spune ministra.

Ea avertizează că, dacă PSD va cere, „din dorința doar de distrugere”, suspendarea HG în instanță, chiar dacă Guvernul ar câștiga 3 ani mai târziu, banii din PNRR vor fi fost deja pierduți. Totul, „din cauza unor procese distructive pornite de PSD”.

„Adică, mai pe scurt, cu dreptatea în brațe, România riscă să piardă un miliard de euro”, spune Buzoianu, care anunță că ministerul pe care-l conduce a depus proiectul de lege cu strategia privind conservarea biodiversității în Parlament.

„Dar sper că e clar pentru toți: cei care urlau că USR blochează proiecte de infrastructură, că nu vrem binele țării, tocmai se pregăteau să blocheze un miliard de euro pentru țara asta, doar pentru a scoate câteva comunicate de presă. Arată asta a sabotaj național?”, se întreabă retoric Buzoianu.

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