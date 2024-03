Despre Justiția de la vila SRI-ului

Aflat la final de drum politic – nu va mai candida – Traian Băsescu a dat din casă cât să ne facem încă o idee despre cum a functionat justitia în mandatele lui, dar nu destul cât să-l compromită pe el.

Traian Băsescu a fost intrebat la Digi 24 cum vede cele două mandate ale lui Klaus Iohannis, moment în care a vorbit despre Justitia din mandatele lui si intâlniri cu Kovesi la vila SRI.

Băsescu – Cred că se discutau dosare. Întâlniri în 2015, 2014, 2013

„Eu cred că noi, cei care am deținut această funcție, nu ne putem judeca mandatele. Și nici nu putem judeca neapărat cu limpezime mandate care încă nu au validarea timpului. Spre exemplu, din mandatul meu, eu vă pot spune că validarea timpului a venit pentru semnarea tratatului de aderare la Uniunea Europeană. Validarea timpului a venit pentru aducerea trupelor americane și baze militare americane pe teritoriul României. Validarea a venit inclusiv, aș spune, știu că voi stârni o furtună, inclusiv validarea justiției. Eu am avut ca obiectiv justiția să fie liberă. Asta e o mare minciună că chema Băsescu, spunea pe cine să-i arestezi, cine nu. E o minciună. Să caute pe cei cu arestările la Vila K2. Cine se întâlnea cu Kovesi, cu Coldea, cu Maior, cu Dîncu, cu Dragnea și făceau discuțiile despre justiție acolo. Că bănuiesc că n-o chemau pe Kovesi ca să discute despre programul Teatrului Național. Discutau despre probleme legate de activitatea DNA-ului”, a spus Traian Băsescu.

Cine lua inițiativa și îi chema la aceste reuniuni? Basescu a precizat că organizator era SRI și că toate aceste întâlniri dintre 2013 și 2015 se petreceau în vila serviciului de informații.

„Cred că organizator era SRI-ul, care-i strângea pe toți, sau Dragnea. Dar nu cred că Dragnea putea să o cheme pe Kovesi. Dar se petreceau în vila SRI-ului aceste întâlniri în 2015, 2014, 2013. Acolo se produceau întâlnirile și poate că doritorii de realitate se pot interesa de ce se discuta. Eu nu știu ce discutau. N-am participat niciodată, n-am fost niciodată invitat la astfel de discuții. Nu știu ce se discuta. Dar dacă sufrageria lui Oprea a creat o mare suspiciune, atunci pozele cu Kovesi, Maior, Coldea, Dragnea, Ponta, Dîncu cum de nu generează suspiciune morsei competente, spre exemplu, aia nu creează suspiciune?”, a mai explicat fostul președinte.

Traian Băsescu a adăugat, amuzat, că el aflase de aceste reuniuni de la televizor, că nu a fost invitat și că cei care ar fi trebuit să îi ofere informații de la fața locului nu i le-au furnizat.

„Am văzut la televizor. Le-ați dat pe post, dar cei care trebuiau să-mi dea informații erau acolo, deci nu mi le-au dat”, a spus Băsescu. Cu toate acestea, el a declarat că nu s-a simțit fraierit de servicii, pentru că i-au fost extrem de utile în multe alte chestiuni, inclusiv în chestiunea justiției. „N-aș trage concluzia asta, că ar fi dramatică o astfel de concluzie, având în vedere că mi-au fost extrem de utili în multe alte chestiuni. Inclusiv în chestiunea justiției, după părerea mea, serviciile au fost utile. Furnizând informație, nu făcând anchete. Pentru că informație primeam toți. De la președinte la miniștri, la prim-miniștri. Toți primeam informații despre lucruri care sunt mai mult sau mai puțin în regulă. Problema este cine avea obligația să acționeze. Iar legat de acest întâlniri, eu nu știu ce se discuta, dar poza pe care am văzut-o la televiziuni mă duce cu gândul că acolo se discutau dosare. Nu am participat la astfel de discuții, n-am chemat-o niciodată pe Kovesi să discut un dosar, n-am chemat SRI-ul niciodată să spun «puneți-vă cu informațiile pe cutare personaj sau persoană». Dar lucrurile vor trebui lămurite. Deci, iată, să judeci mandatul unui președinte, la mine au trecut 10 ani, încă e prea devreme. Așa că, foarte greu l-aș putea judeca pe domnul Iohannis. Eu deja încep să contabilizez lucruri care s-au confirmat”, a mai spus Traian Băsescu.