Uthiru Girls High School din Nairobi este ultima destinație din vizita kenyană a președintelui Klaus Iohannis. Alături de soția sa, președintele român a urmărit dansuri tradiționale și le-a spus câteva cuvinte elevelor.

Soția președintelui nu a rezistat ritmurilor africane și a inceput să danseze alături de eleve, sub privirile amuzate ale lui Klaus Iohannis. Una dintre dansatoare a încercat să îl invite și pe politicianul român să i se alăture, dar a fost repede îndepărtată.

sursa video Githua Wamacukuru

Astăzi am găzduit mai devreme președintele României H.E. Klaus Iohannis, Educație CS Ezechiel Machogu, Educație PS Belio Kipsang, înalți oficiali ai educației, guvernatorul Kimani Wamatangi la liceul de fete Uthiru unde președintele României a donat calculatoare școlilor. Președintele H.E. Klaus Iohannis le-a urat studenților succes la examenele KCSE în curs de desfășurare.

Ieri, președintele a fost în Parcul Național din Nairobi și a plantat un copac în apropierea United Nations Office at Nairobi- întâlnire cu directorul executiv al Programului Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP).