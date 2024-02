(VIDEO)Mama lui Alexei Navalnîi, decizie dificilă  

Mama lui Alexei Navalnîi are de luat o decizie dificilă. Autoritățile ruse i-au dat un ultimatum privind înmormântarea fiului său.

Noutățile apar la aproape 7 zile de la decesul disidentului, în care familia a insistat să primească cadavrul.

Lyudmila Navalnaya trebuie să decidă dacă acceptă o înmormântare secretă sau nu va intra deloc în posesia trupului neînsuflețit, potrivit Sky News.

Trupul fiului său prezintă vânătăi și ar urma să fie înmormântat de către autorități într-o colonie penală.

Femeia a publicat un material video, Dezvăluie că fost condusă la morga și i-a fost arătat cadavrul. A insistat să i se permită o înmormântare fără condiții, însă a fost amenințată.

Lyudmila Navalnaya solicită respectarea legii, potrivit căreia anchetatorii trebuie să predea cadavrul familiei în termen de două zile de la stabilirea cauzei decesului.

Ea insistă ca autoritățile să permită înmormântarea și slujba de comemorare potrivit tradiției. Femeia face, de asemenea, apel la demnitate și respect față de memoria fiului său.

Dacă Alexei Navalnîi a fost otrăvit, trupul nu îi va fi dat în niciun caz mamei, arată unul dintre creatorii substanței Noviciok, Vil Mirzayanov. Urmele utilizării substanței mortale nu pot fi îndepărtate.

BREAKING: The mother of Alexey Navalny, Lyudmila Navalnaya, has been shown her son’s body and she says that Russia is blackmailing her by setting conditions on how he must be buried.

