Mandatul şefului ONU, un ”pericol pentru pacea lumii”

Ministrul israelian de externe, Eli Cohen, a apreciat drept un „pericol pentru pacea lumii” mandatul şefului ONU, Antonio Guterres, după ce acesta din urmă a invocat o procedură rară în faţa Consiliului de Securitate cu privire la războiul din Fâşia Gaza, notează AFP.

„Cererea sa de activare a Articolului 99 (din Carta ONU) şi apelul la încetarea focului în Fâşia Gaza constituie sprijin pentru organizaţia teroristă Hamas”, a acuzat Eli Cohen pe reţeaua socială X (fostă Twitter).

Guterres’ tenure is a danger to world peace.

His request to activate Article 99 and the call for a cease fire in Gaza constitutes support of the Hamas terrorist organization and an endorsement of the murder of the elderly, the abduction of babies and the rape of women.

