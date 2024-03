Mihai Mălaimare: Eu nu accept să fiu reprezentat de nişte analfabeți

Cunoscutul actor Mihai Mălaimare a răbufnit din nou la adresa guvernanților. Într-un mesaj pe Facebook, artistul scrie că poporul român este în disoluție, că pentru „nesimțita cârdăşie PSD-PNL” nu contăm şi afirmă că nu va accepta să fie reprezentat de nişte analfabeți.

„Dacă vă era greu să acceptați, acum, cu această nesimțită cârdășie PNL – PSD, sper să vă fie foarte clar tuturor: nu contăm, nu existăm, nu suntem luați în calcul decât în măsura în care putem fi omorâți.

Iar dacă nu facem nimic, chiar așa se va și întâmpla, vom fi omorâți!

Nu mai este nimic de făcut, la noi nu se mai poate vorbi despre democrație, drepturi ale omului, Constituție. Țara este vândută și este doar o chestiune de timp până când cu adevărat va fi federalizată. Poporul român este în disoluție.

Eu, însă, nu vreau să mă supun.

Așadar, la mine în casă, la mine în suflet, la mine în conștiință funcționează legile mele, legile învățate de la părinții mei, legile bunului simț.

Nu voi permite NIMĂNUI, la mine în casă, la mine în curte, la mine în suflet, la mine în conștiință să încalce aceste legi. Voi încerca să nu deranjez pe nimeni, să nu încalc libertatea vreunuia dintre concetățenii pe care nu-i cunosc dar cu care mă intersectez în viață, pe stradă sau în gând. Voi respecta libertatea lor așa cum o respect pe a mea. Dar, atenție, la mine în curte, la mine în casă, la mine în suflet, la mine în conștiință se respectă faptul că:

sunt creștin

sunt familist cu copii

sunt român

îmi plac oamenii care zâmbesc

îmi place munca

dorm când sunt obosit

nu fumez (dar nu împiedic pe nimeni să o facă)

nu mă droghez

nu beau

nu mă supăr definitiv pe nimeni

înjur și-mi trece

iubesc muzica simfonică

citesc enorm

ador teatrul

mi-e dor continuu de toți ai mei, în viață sau plecați

nu uit și nu iert umilința la care, ca român, am fost supus de băsescu, turnător ordinar și la care sunt supus de către iohanis și partidele politice actuale

am poarta încuiată, am câini și nu cred în Miorița, așa că am și bâtă și coasă și furcă și topor, ca orice român normal.

Eu nu accept această jegoșenie, eu nu accept această mizerie și nu admit să fiu reprezentat de niște analfabeți, ticăloși și trădători de țară!

Atât! În rest eu sunt același! Doar că am ținut să reamintesc!”, a scris Mălaimare pe Facebook.