Mișcare neașteptată la Ferma Dacilor. Locul în care și-au pierdut viața nu mai puțin de opt persoane în a doua zi de Crăciun a anului trecut se va anima mâine.

O acţiune de plantare va avea loc, sâmbătă, pe domeniul Ferma Dacilor din satul Tohani, în memoria victimelor. Acţiunea va începe la ora 9,00, se preciza pe pagina de FB a complexului.

„Cu paşi mici încercăm să aducem puţin sens şi continuitate vieţilor noastre. Simţim că e momentul să vă chemăm alături de noi. Sâmbătă, 30 martie, începând cu ora 9,00 vom planta pe domeniul Ferma Dacilor câteva sute de arbori în amintirea oamenilor dragi şi foarte iubiţi care nu mai sunt printre noi. Dacă rezonaţi cu noi, cu povestea noastră, vă aşteptăm să-i plantăm împreună”, arată sursa citată.

Printre victime s-a aflat şi fiul patronului acestei unităţi, Cornel Dinicu. La începutul lunii martie, acesta scria pe FB:

CRUNT…DUR…NEDREPT

Acum, în fața voastră, simt că nu mai are chiar niciun rost să strig că e nedrept, că nu-i corect, că am făcut tot ce era omenește posibil să nu se întâmple ceea ce s-a întâmplat. Asta o să o facă, de aici înainte, cei care știu și au putere să se lupte cu legile. Eu nu mai am puterea să o fac.

Ani de zile am făcut imposibilul posibil. Am visat cu ochii deschiși și n-am simțit când mi-au trecut anii muncind ca un rob pentru familia mea din ce în ce mai mare. Atât de mare încât, la momentul tragediei, acum realizez, a fost cea care m-a ținut în viață.

Și nu știu cum aș fi rezistat fără miile de suflete care nu m-au lăsat să cad în infern.

Familia mea, familia Ferma Dacilor.

Da! Pentru ea am intrat în foc. Ca să mi-o salvez.

Am făcut-o pentru toți cei care mi-au trecut pragul casei, acum scrum. Dar și pentru cei care și-au petrecut în casa noastră cele mai importante momente ale vieții, ori pur și simplu ne-au bucurat vizitându-ne. Pe toți i-am considerat ca pe ai mei. Și i-am tratat ca pe familia mea. Iar când am văzut, abia zilele astea, miile de reacții ale oamenilor, în care își arătau susținerea pentru mine și toți cei de la Fermă, m-a cutremurat și am realizat mai puternic că niciodată că tot ceea ce am făcut din inimă a ajuns la inimă.