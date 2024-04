Nadia Comăneci: Puteam să fac mai bine

Nadia Comăneci se află în aceste zile la Madrid, pentru a participa la Gala Premiilor Laureus pentru sport. Cu acest prilej, Zeița de la Montreal a acordat un interviu cotidianul spaniol As în care a rememorat momentele de neuitat din 1976. Atunci, datorită Nadiei, s-a acordat pentru prima dată nota maximă, 10, în gimnastică, moment pe care tabela de afișaj nu era pregătită să îl prezinte, încât s-a făcut o improvizație din cifrele 1 și 0.

Nadia i-a lăsat fără replică pe ziariștii spanioli declarând că putea executa mai bine decât a făcut-o exercițiul care a adus prima notă de 10 din istoria gimnasticii.

„Nota 10 m-a pus în lumina reflectoarelor, pentru că nimeni nu știa de mine până nu am luat 10. Asta i-a făcut pe oameni să se întrebe cine este, de unde vin, ce este România…. (n.r. – În zilele noastre, acea notă de 10 ar mai fi posibilă?) Nu compar vremurile, pentru că ceea ce făceam atunci era la vremea ei, și comparând cu acum… Nu, prefer să nu o compar. Este istorie, face parte din sport.

Aș fi putut face mai bine. Dar, la acel moment, ceea ce am făcut eu era mult mai bun decât ceea ce făceau toate celelalte și am făcut niște elemente pe care nimeni nu le-a făcut înainte. Perfecțiunea înseamnă să fii cel mai bun într-un anume moment. Dar, odată ce am făcut asta, toată lumea și-a dorit să fiu și mai bună.

Nadia, care este o fană a sportului alb și o prietenă apropiată a Simonei Halep, a vorbit și despre revenirea acesteia în activitate. Fosta gimnastă și-a exprimat regretul că, urmare a problemelor fizice, Simona nu poate onora invitația organizatorilor Mastersului de la Madrid, unde Halep a fost de două ori învingătoare și de alte două ori finalistă.

Referitor la Simona Halep, fosta campioană a gimnasticii a declarat: „Îmi pare foarte rău pentru ceea ce i s-a întâmplat, pentru că a fost suspendată mult, foarte mult timp. Sunt fericită că a câștigat această luptă, pentru că ceea ce i s-a întâmplat a fost o contaminare. Nu este ușor să se întoarcă după atât de mult timp în afara terenului. Așa că îi doresc tot binele și sper să o văd jucând”.