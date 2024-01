Neymar, ținta glumelor. Cum a fost surprins

Microbiștii s-au arătat surprinși de forma fizică a lui Neymar, fotografiat la petrecerea de aniversare a lui Romario (58 de ani). Starul brazilian s-a îngrășat și imediat au apărut și glumele.

„Mâncarea de la cantină e bună”, „Ce risipă”, „Şi-a mâncat salariul”, „E în depresie”, au comentat internauți pe reţeaua de socializare X.

Ei au remarcat că, la 58 de ani, Romario este într-o formă mai bună decât Neymar la 31 de ani.

Neymar a jucat foarte puţin de când s-a alăturat clubului saudit Al-Hilal din Arabia Saudită, după ce şi-a rupt ligamentul încrucişat al genunchiului stâng în octombrie. Fostul jucător de la PSG se află în Brazilia, unde lipsa de activitate a dus la acumularea de kilograme în plus

Neymar went from eating defenders to eating defenders’ meal pic.twitter.com/nFAydeF7VG

— Troll Football (parody) (@Troll_Fotballl) January 29, 2024