„O lume plină de nemernici stă să cadă”. Reacţii la cazul Coldea-Dumbravă!

DNA este aceiași mizerie sinistră care trebuie desființată!

Orice procuror normal la cap cerea arestare și dădea mandat de reținere.

Eu am avut mandat de reținere scris la ordinul lui Coldea (și rupt din lipsă de dovezi) pentru nimic.

Buzatu a fost arestat și crucificat de DNA și de opinia publică pentru mult mai puțin!

Da, am crezut că s-au schimbat lucrurile. Sigur că mi-am dorit ca ei să fie reținuți. Așa era și normal. Mascarada cu gardurile care să le asigure o ieșire feriți de atingerea presei, m-a făcut pe tot parcursul serii/dimineții să am o rezervă. Când a venit, Coldea a lovit cu cotul și mâna toți jurnaliștii. La Ieșire am văzut un Coldea dezorientat și speriat de ceea ce i se întâmplă.