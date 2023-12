Omagiu la Berlinală pentru Martin Scorsese

Regizorul american Martin Scorsese va fi recompensat cu un Urs de Aur pentru întreaga carieră la următoarea ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Berlin, care se va desfăşura în luna februarie, au anunţat joi organizatorii evenimentului, informează AFP şi Reuters.

Cea de-a 74-a ediţie a Berlinalei, primul mare festival cinematografic din Europa în calendarul anului 2024, doreşte să îi aducă astfel un omagiu „unuia dintre cineaştii cei mai marcanţi din cinematografia mondială de după anii 1970”.

Starul italo-american, cu origini siciliene şi care s-a născut la New York, va primi acest trofeu onorific în cadrul unei ceremonii ce va avea loc pe 20 februarie.

„Pentru toţi cei care consideră cinematografia drept arta de a crea o poveste în acelaşi timp personală şi universală, Martin Scorsese este un model inegalabil. Filmele lui ne-au însoţit atât ca spectatori, cât şi ca oameni, personajele sale au trăit în noi şi au crescut în noi”, au declarat directorii Berlinalei, Mariette Rissenbeek şi Carlo Chatrian.

„Pentru noi este o mare bucurie să îl primim încă o dată pe un mare prieten al festivalului şi să îi înmânăm cel mai important premiu onorific al nostru”, au adăugat ei într-un comunicat.

Cea de-a 74-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Berlin se va desfăşura în perioada 15-25 februarie.

Martin Scorsese, în vârstă de 81 de ani, este renumit pentru realizarea unor filme intense şi viscerale despre bărbaţi violenţi şi cu probleme. El a colaborat adeseori cu un grup restrâns de mari vedete ale industriei cinematografice, printre care se numără actorii Robert De Niro şi Leonardo DiCaprio.

Cu peste 70 de filme la activ, Martin Scorsese a câştigat numeroase premii importante, inclusiv trofeul Palme d’Or la Festivalul de la Cannes în 1976 cu „Taxi Driver” şi premiul Oscar pentru cel mai bun regizor în 2007 cu lungmetrajul „The Departed”, după ce fusese nominalizat de şapte ori la această categorie.

Alte pelicule renumite din filmografia lui Martin Scorsese sunt „Gang of New York”, „Goodfellas”, „The Age of Innocence” şi „Raging Bull”.

La cea de-a 73-a ediţie a Berlinalei, cineastul american Steven Spielberg a fost recompensat cu un Urs de Aur onorific, iar printre laureaţii din trecut ai acestui premiu se numără nume sonore din industria cinematografică, precum Helen Mirren, Ian McKellen şi Dustin Hoffman.