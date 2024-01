Parisul cere Iranului şi ”complicilor săi” să înceteze acţiunile destabilizatoare

Şefa diplomaţiei franceze Catherine Colonna a lansat un apel sâmbătă omologului său iranian Hossein Amir-Abdollahian într-o convorbire telefonică, cerând „Iranului şi complicilor săi” să înceteze „imediat” „acţiunile lor destabilizatoare”, informează AFP.

Colonna a declarat că „a transmis un mesaj foarte clar: riscul unui conflict regional nu a fost niciodată atât de mare; Iranul şi complicii săi trebuie să înceteze imediat acţiunile lor destabilizatoare. Nimeni nu va câştiga de pe urma unei escaladări”, potrivit unui mesaj postat de ea pe reţeaua de socializare X.

Iranul este acuzat că joacă un rol esenţial în turbulenţele din Orientul Mijlociu, potrivit AFP.

Teheranul a înfiinţat o „axă de rezistenţă” ostilă Israelului, inamicul său declarat, sprijinindu-se pe forţele aliate din regiune, între care mişcarea Hezbollah din Liban, grupări armate din Irak şi Siria şi rebelii houthi din Yemen.

Aceştia din urmă, de la începutul conflictului între Israel şi Hamasul palestinian în octombrie, comit atacuri în Marea Roşie, perturbând puternic comerţul internaţional.

Mişcarea şiită Hezbollah a declarat sâmbătă că a tras zeci de rachete spre o bază militară din nordul Israelului, prezentând acest atac drept prima sa ripostă la eliminarea nr.2 al Hamas, Saleh al-Arouri, marţi seara, în bastionul său de lângă Beirut.

Armata israeliană, care nu şi-a asumat responsabilitatea pentru această primă lovitură, pe care Libanul, Hamas şi un oficial american i-au atribuit-o, a declarat, la rândul său, că sirenele de alarmă în caz de atac cu rachete au fost activate în oraşele din nordul ţării.

De altfel, aceasta a informat sâmbătă dimineaţă despre circa 40 de tiruri cu rachete spre regiunea Meron dinspre Libanul vecin, adăugând într-un comunicat că forţele sale au lovit, ca ripostă, o celulă responsabilă de unele dintre aceste tiruri.

Catherine Colonna anunţase anterior pe X că a avut o convorbire sâmbătă cu omologul ei egiptean Sameh Shoukry.

