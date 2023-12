Planeta Crăciun de la Cluj e pentru cei bogați

Prețuri mari, produse ieftine și critici din toate părțile, cam așa putem descrie Târgul de Crăciun organizat anul acesta în centrul orașului Cluj-Napoca, relatează gazetadecluj.ro. Chiar dacă, înainte de a-și deschide porțile, toată lumea avea cuvinte de laudă, având în vedere că este organizat de UNTOLD, realitatea este una diferită, iar anul acesta, doar cei care au buzunare pline își permit să viziteze această „chermeză” de doi bani.

Primăria Cluj-Napoca trebuia să-și umple sacii cu sute de mii de euro pe an pentru organizarea Târgului de Crăciun din Piața Unirii și cel organizat pe Platoul Sălii Sporturilor, dar lucrurile au luat o întorsătură fabuloasă. Mai exact, realitatea concesionării va aduce primăriei 9300 de euro pe an pentru o perioadă de 5 ani pentru organizarea târgului în Piața Unirii, iar pentru locația de la Platoul Sălii Sporturilor, suma ajunge la 7500 de euro pe an.

