Nadia de Montréal, copilul născut după nota perfectă

Sunt copii abandonați de părinți care caută răspunsuri toată viața și nu renunță până nu îi întâlnesc, dar sunt și copii care poartă toată viața o parte din numele pe care îl primesc. Și dacă acel nume e legat de un moment de perfecțiune, începi să cauți pentru că vrei să înțelegi de ce ai fost legat de un ideal, de excelență.

Nimeni nu i-a cerut să fie ceea ce nu voia să fie și nici să atingă standarde foarte înalte, însă, chiar și așa, a simțit, inconștient, că trebuie să fie „pe măsura” numelui pe care îl poartă. Dorința de a face lucrurile „cu seriozitate”, cum spune ea însăși, a existat întotdeauna, iar numele i-a devenit un fel de busolă morală, un far către care s-a raportat toată viața.

Nadia nu a crescut doar cu un nume, ci și cu o întreagă poveste

”Dorința de a o întâlni pe Nadia Comăneci nu este doar curiozitate… Este, mai degrabă, o nevoie de a da sens acestei legături și de a transforma o poveste auzită de la părinți într-o experiență trăită direct. Un fir invizibil mă leagă de tatăl meu, de bucuria și entuziasmul lui dintr-o seară anume”, spune Nadia de Montréal, copilul născut după nota perfectă, pentru Cotidianul.

Nadia St-Pierre s-a născut în august 1976. Părinții ei așteptau ca ea să vină pe lume și aveau deja ales și numele său. Un prenume francez, desigur. Fetița urma să se numească Marie-Hélène, dar destinul a intervenit într-un mod neașteptat.

Sursa foto: Arhivă personală

Mama era însărcinată deja în luna a opta când, pe 18 iulie 1976, o gimnastă de 14 ani din România avea să le dea toate planurile peste cap. Nadia Comăneci realiza în acel an un exercițiu aproape ireal la paralele, pentru care a primit, de altfel, prima notă de 10 din istoria gimnasticii. Fetița de 14 ani, cu părul prins în două codițe, urma să devină o legendă – 7 note de 10 și 3 medalii de aur.

Tatăl a urmărit acel exercițiu al Nadiei Comăneci de la paralele, nemișcat, în fața televizorului, iar la final, plin de emoție, s-a uitat la soție, apoi spre copilul care urma să se nască, și a spus:

„Dacă e fată, o va chema Nadia!”

Precizia Nadiei era ireală. Era primul exercițiu perfect din istoria gimnasticii olimpice, iar tabela electronică nici nu a putut afișa nota „10.00″ pentru că nu fusese programată, așa că a arătat nota „1.00″.

Sursa foto: Arhivă personală

Tatăl s-a ridicat și, cu ochii încă la televizor, i-a repetat soției sale:

„Așa facem… o va chema Nadia!”

Nadia St-Pierre din Montréal: „Îmi caut originile de viață. Visez să o întâlnesc pe Nadia Comăneci”

Luna următoare s-a născut copilul familiei St-Pierre, iar fetița a primit numele Nadia.

Cotidianul: Când ai aflat că porți numele Nadiei Comăneci?

Nadia St-Pierre: Inițial, părinții mei voiau să mă numească Marie-Hélène, dar după ce tatăl meu a urmărit la televizor evoluțiile extraordinare ale Nadiei Comăneci la Jocurile Olimpice, s-au răzgândit. Au decis să-mi pună numele Nadia. M-am născut chiar în luna următoare. Am știut că am fost numită după Nadia Comăneci destul de devreme. În carnetul meu de bebeluș scrie acest lucru, așa că am crescut cunoscând această poveste. Părinții mei mi-au vorbit mereu despre ea și despre motivul pentru care au ales acest nume.

Sursa foto: Arhivă personală

Cotidianul: Îți amintești primul moment în care ai descoperit povestea ei?

Nadia St-Pierre: Da. Îmi amintesc că am văzut filmul „Nadia” atunci când a apărut, în 1984. Aveam opt ani și am fost fascinată de povestea fetei care l-a inspirat pe tatăl meu să-mi dea acest nume. După ce am văzut filmul, am fost tot mai interesată de gimnastica artistică. Au trecut mulți ani până când am avut ocazia să încerc și eu, iar apoi am practicat gimnastica timp de câțiva ani. În cele din urmă, mi-am dat seama că o admiram pe Nadia și acest sport mai mult decât eram înzestrată în mod natural pentru el!

Cotidianul: Ai practicat gimnastica?

Nadia St-Pierre: Am făcut gimnastică doar câțiva ani, ca majoritatea copiilor din Québec. Nu am avut nicio ambiție de performanță, dar îmi amintesc că, la fiecare competiție locală, antrenoarea mea glumea spunând că am „numele potrivit” pentru sportul ăsta. Era mereu un moment amuzant. Având 1,70 m înălțime, eram mult mai înaltă decât majoritatea gimnastelor și glumeam spunând că centrul meu de greutate nu mă ajuta deloc.

Sursa foto: Arhivă personală

Cotidianul: Nadia, ce știi despre România?

Nadia St-Pierre: Știu că Nadia Comăneci a trăit sub regimul comunist. Cred că acesta a fost unul dintre motivele pentru care a ales să părăsească țara.

Nadia Comăneci, invitată la emisiunea Bonsoir Bonsoir difuzată de Radio-Canada din Montréal

Cotidianul: Ai trăit recent un moment foarte emoționant legat de Nadia Comăneci. Cum a fost?

Nadia St-Pierre: Da, incredibil! Nadia Comăneci a fost invitată acum câteva zile la „Bonsoir Bonsoir”, o emisiune populară de la Radio-Canada. Au lansat o invitație către femeile care au primit numele Nadia datorită Nadiei Comăneci, iar eu le-am trimis un videoclip în care îmi spun povestea. Această poveste a fost difuzată la televizor, însă cel mai emoționant lucru este că am putut vedea emoția Nadiei Comăneci în timp ce urmărea videoclipul meu. Este un moment pe care nu-l voi uita niciodată.

Sursa foto: Captură video

Cotidianul: De unde vine dorința de a-ți descoperi originile și de a o întâlni pe Nadia Comăneci?

Nadia St-Pierre: Cu vârsta, am simțit nevoia să înțeleg mai bine povestea din spatele numelui meu. Am citit despre viața Nadiei, despre cum a plecat din România, despre parcursul ei ulterior. Mi-am dat seama că numele meu leagă o poveste personală a familiei mele de un moment „istoric”. Aș vrea să închid acest cerc și să o întâlnesc, măcar o dată, pe femeia care mi-a dat, fără să știe, numele.

Cotidianul: Ce i-ai spune, dacă ai avea ocazia să o întâlnești?

Întâlnirea cu Nadia, imposibilă deocamdată

Nadia St-Pierre: I-aș spune, probabil, exact povestea pe care ți-am spus-o și ție. Că exercițiul ei de la Montréal, din 1976, a însemnat mult mai mult decât o notă de 10. Pentru părinții mei a fost un moment de emoție extraordinară, iar pentru mine, numele cu care am crescut și povestea de care mă simt legată.

Nadia St-Pierre, născută din ecoul unei perfecțiuni românești, va trebui să mai amâne însă întâlnirea cu Nadia. Exact în această perioadă a căzut și și-a fracturat piciorul. Este operată și în ghips…

Cotidianul: Cum te simți cu piciorul?

Nadia St-Pierre: În această după-amiază am o consultație, merg la un control la medicul ortoped.

Sursa foto: Arhivă personală

Cotidianul: Mâine îi voi spune Nadiei (vineri, în conferința de presă – n.r.): „Femeia cu această poveste are piciorul în ghips și vrea să te întâlnească!”.

Nadia St-Pierre: Da, ce bine ar fi, cred că își va aminti de „fata cu fotografia de bebeluș”, conchide Nadia St-Pierre.

Corespondență de la Montreal susținută de Melissimo