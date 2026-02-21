„Când există o astfel de discuţie, trebuie să dai şi un răspuns la următoarea întrebare: Ok, şi ce faci a doua zi? Şi acolo trebuie să spui ceva.

Trebuie să fie o chestiune coerentă”, spune liderul UDMR.

„Noi nu am deschis acest subiect la noi. Nu există astfel de discuţii în acest moment”, a afirmat Kelemen Hunor, la Prima Tv, întrebat dacă formaţiunea al cărei lider este face calcule cu privire la rămânerea în coaliţia de guvernare.

Acesta admite că majorarea taxelor locale a creat unele „turbulenţe” în zone locuite majoritar de către etnici maghiari, admiţând că „povara e foarte mare pe oameni”.

„Povara e foarte mare pe oameni şi acest lucru trebuie să înţelegem şi trebuie să încercăm să găsim soluţii cât mai bune şi cât mai rapide.

Dar noi nu am deschis acest subiect. Sigur, dacă mă întrebaţi aşa, teoretic, tot timpul există această întrebare: până când poţi să mergi într-un guvern, într-o coaliţie, unde e limita? Dar la noi, în acest moment, această discuţie nu există.

Când există o astfel de discuţie, trebuie să dai şi un răspuns la următoarea întrebare: Ok, şi ce faci a doua zi? Şi acolo trebuie să spui ceva.

Trebuie să fie o chestiune coerentă. Sigur, în momentul în care e decizia ta. Când e decizia altora şi te împing în afara coaliţiei, e o altă discuţie.

Dar noi nu discutăm în acest moment aceste aspecte. Eu nu spun că nu vom ajunge la un moment dat şi la o astfel de discuţie, dar nu acum”, a adăuat liderul UDMR.

