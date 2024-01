Primul interviu după transfer. ”E un pas mare pentru mine, e un pas corect”

Radu Drăgușin a semnat cu Tottenham Hotspur un contract valabil până în 2030 și va îmbrăca tricoul cu numărul șase. Joi a fost prezentat ca jucător al lui Tottenham.

Drăgușin a oferit primul său interviu după transfer.

„Sunt entuziasmat, sunt fericit. E un pas mare pentru mine, dar cred că e un pas corect. Decizia am luat-o cu inima. Am avut câteva discuții cu antrenorul, am simțit o conexiune. Mi-a spus că își dorește foarte mult să vin, că îi place stilul meu de joc și că el crede că mă potrivesc bine aici. Îmi place acest stil de joc, agresiv, cu linia defensivă sus.

Sunt un tip care dă totul pentru echipă. E un vis pentru mine să joc la o astfel de echipă. Voi da totul mereu pe teren. E un sentiment plăcut că mă voi reîntâlni cu ei (Bentancur și Kulusevski – n.r.), am fost împreună la Juventus în urmă cu trei ani. Abia aștept să mă întâlnesc cu ei și cu ceilalți colegi.

Am ajuns la Juventus când aveam 16 ani. A fost dur impactul, nu o să mint, dar am aflat de mic că trebuie să faci sacrificii și să fii dispus să muncești pentru a-ți îndeplini visul.

Toată viața mi-am dorit să joc la cel mai înalt nivel, să joc în Premier League, astfel că visul meu s-a îndeplinit. Abia aștept să intru pe teren”, a spus sportivul.

🎙️ “I feel like it’s the right step. The decision was inside my heart.” Radu Dragusin on joining Spurs 🤍 pic.twitter.com/Ddo2A1viNx — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 11, 2024