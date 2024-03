Drăgușin a ratat marea șansă

Toată lumea a așteptat primul meci din postura de titular la Tottenham a internaționalului român Radu Drăgușin, introdus din primul minut ca umare a accidentării olandezului Micky van den Ven.

Erau destui fani ai lui Spurs convinși că va fi marea șansă a lui Radu de a demonstra de ce a costat 30 de milioane euro, după ce românul intrase în minutul 49 în etapa trecută în locul batavului și avusese o prestație apreciată. Tottenham nu s-a deplasat prea departe de stadionul propriu pentru că meciul din această rundă dată peste cap în Premier League și de faptul că au loc, concomitent, sferturile de finală ale Cupei Angliei, în vecini, pe stadionul lui Fulham. Cum Spurs se bate penteu un loc de Champions League, era de așteptat ca echipa lui Ante Postecoglou să obțină victoria, dar Fulham a făcut un meci perfect și la sfârșit tabela a arâtat un stipefiant 3-0 pedntru outsider. Partea rea din punctul nostru de vedere este că Radu Drăgușin a jucat bine până în mintul 40, când l-a scăpat din marcaj pe Muniz, care a deschis scorul.

A fost momerntul în care toate opiniile bune de până atunci, inclusiv din partea fanilor, parcă au fost topite și criticile au început să curgă gârlă, opinia generaă fiind că Drăgușin a fost slab și și-a ratat marea oportunitate.

„Muniz l-a depășit pe debutantul lui Tottenham, Radu Drăgușin, și a reușit un gol frumos. A deschis scorul cu trei minute înaintea pauzei”, au scris jurnaliștii de la The Sun, după derby-ul londonez de sâmbătă.

În schimb, London Evening Standard i-a dat nota 5 lui Radu Drăgușin și a subliniat că românul a greșit grav „într-un moment vital”.

Publicația amintită a scris că Drăgușin a părut epuizat după un meci în care Fulham a presat pe tot parcursul meciului, ajungând să înscrie de trei ori.

„A fost precis și calm cu mingea la picior, dar l-a pierdut pe Muniz într-un moment vital. Probabil Micky van de Ven ar fi gestionat mai bine centrarea care a dus la gol. A părut ușor obosit la finalul primului meci ca integralist”.

În schimb, antrenorul Postecoglou a refuzată să comenteze evoluția lui Radu, referindu-se strict la grupul de jucători: Nu cred că este un meci la finalul căruia să vorbim despre individualități, pentru că indiferent că este primul meci al lui Radu sau al 500-lea al lui Sonny, nu prea contează. Ceea ce contează este că, ca grup, pur și simplu nu am atins nivelul de care avem nevoie pentru a câștiga, așa că, pentru noi, în mod evident, există o lecție de învățat.

Face parte din procesul de creștere. Sunt lucruri prin care trebuie să treci dacă vrei să ai parte de creștere. Important e modul în care vom reacționa, asta este provocarea noastră acum.

Pentru a fi corect față de jucători, este prima dată în acest an când am simțit, mai ales în a doua repriză, că nu am… suntem în poziția în care suntem pentru că în fiecare săptămână am fost foarte, foarte competitivi în fiecare aspect al jocului și chiar și în meciurile pierdute am simțit că am atins anumite repere în ceea ce privește efortul și competitivitatea.

Cred că asta ne-a lipsit acum, este foarte dezamăgitor. Am avut destule ocazii de a marca, așa că nu cred că asta a fost problema. Nu a fost vorba de a marca. Și dacă am fi marcat, nu ar fi însemnat nimic”.