(VIDEO) Protest masiv, au paralizat Berlinul

Mii de agricultori, transportatori şi susţinători ai acestora s-au adunat luni la o manifestaţie la Berlin pentru a protesta împotriva planurilor guvernului Olaf Scholz de a elimina reducerile de taxe pentru motorină, relatează agenţiile de presă străine.

Demonstraţia masivă de la Poarta Brandenburg survine după săptămâni de proteste ale fermierilor şi şoferilor de camion faţă de reducerea subvenţiilor la motorină pentru sectorul agricol.

The biggest protest in the western world since the Berlin Wall and OUR media ignores it.

Train operators have now gone on strike for the next three days paralyzing almost all rail traffic in Germany in support of German farmers.

The people are rising up. pic.twitter.com/GTERlnqYyS

