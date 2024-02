Putea fi mai rău pentru NATO decât cu Rutte (sau chiar cu Iohannis)

După două mandate și o prelungire de doi ani, norvegianul Jens Stoltenberg va părăsi funcția de secretar general NATO. Tratatul NATO nu instituie un proces formal pentru numirea secretarului general al Alianței. De regulă, numirea se face prin consens, după discuții pe canale diplomatice, în spatele ușilor închise. Tratatul nu interzice ca un american să fie secretar general NATO, SUA nu au deținut niciodată șefia formală a Alianței, câtă vreme comandantul trupelor aliate din Europa este întotdeauna un general american.

Informația că președintele României ar dori să candideze la șefia NATO a mutat atenția unei țări întregi asupra acestui proces opac. Singurul aspect important este că alegerea secretarului general NATO este un indicator al tendințelor și loialităților în interiorul Alianței în raport cu Statele Unite. În rest, funcția de secretar general nu este una de mare importanță, fiind mai degrabă portavocea și interfața NATO cu lumea, fără vreun rol de conducere la nivel politic și militar, acesta revenind statelor membre.

Având în vedere rolul relativ limitat al secretarului general NATO, numirea sa este un ”Eurovison” în care juriul cel mai important este la Washington, la fel ca în cadrul unui consiliu de administrație în care cuvântul cel mai greu îl are deținătorul pachetului cel mai mare de acțiuni – în cazul de față un budget al Apărării care depășește bugetele luate la un loc ale restului statelor aliate.

În ultimul an, numele cele mai vehiculate pentru conducerea NATO au fost politicienii din țările baltice. Prima pe lista a fost premierul Estoniei, Kaja Kallas. Urmează președinta Estoniei, Kersti Kaljulaid, fostul premier și actual ministru de Externe al Letoniei, Krisjanis Karins, dar și fotul premier al Lituaniei, Dalia Grybauskaite. S-a vorbit și despre premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, precum și despre ministrul de Externe al Canadei, Chrystia Freland. Klaus Iohannis nu ar fi fost este deloc cel mai nepotrivit candidat.

Într-un interviu de la finalul anului trecut, Sven Mikser, fost ministru al Apărării și ministru de Externe al Estoniei, expunea câteva posibile criterii pentru alegerea urmatorului secretar general NATO. Mikser sublinia că echipa Stoltenberg va fi înlocuită în totalitate și că succesorul norvegianului nu va fi unul dintre cei care au lucrat împreună cu el la conducerea Alianței. În vara anului trecut, șeful de cabinet al lui Stoltenberg, Stian Jensen, a provocat mare iritare la Kiev și în capitatele aliate, după ce a declarat că Ucraina ar putea adera la NATO după ce va ceda teritorii Rusiei. „Cred că soluția ar putea fi ca Ucraina să renunțe la un teritoriu și să obțină în schimb aderarea la NATO. În același timp, Ucraina ar trebui să decidă singură când și în ce condiții dorește să negocieze”.

Apoi, fostul oficial estonian Mikser mai spunea: ”Cu cât statul din care provine candidatul este mai mic, cu atât este mai puțin probabil ca acesta să fie respins”, dacă are susținerea măcar a unei mari puteri din NATO. Apoi, trebuie ținut cont de noua ”religie” a egalității de gen, care ar putea favoriza candidații femei la șefia NATO, precum și de faptul că statele central și est-europene nu au dat până acum niciun secretar general al Alianței.

Având în vedere cele de mai sus, candidații din Europa de Est ar fi trebuit să aibă șanse. Însă purtătorul de cuvânt al Casei Albe a declarat că SUA consideră ca olandezul Mark Rutte este cel mai potrivit pentru șefia Alianței. Iar aparenta decizie a administrației Biden a fost apreciată chiar și de presa care îl critică pe președintele SUA: ”În ciuda deteriorării capacităților sale cognitive, Biden a făcut un calcul interesant susținând vechea Europă în dauna Estului ex-comunist. Este un semnal din partea SUA pentru ca Estul să o lase mai moale. A avea un secretar general precum Kaja Kallas sau, și mai rău, precum ministrul canadian de Externe Chrystia Freeland ar duce la o și mai mare confruntare cu Rusia. Retorica lor este în mod apocaliptic una binară și maniheistă. Ar fi ca și cum Hillary Clinton ar ajunge președintele SUA”, scrie The American Conservative.

Chrystia Freeland ar fi fost alegerea care să transmită cel mai dur mesaj Rusiei. Nu este vorba doar despre originile sale ucrainene, ci și despre istoria familiei sale și de propriile sale experiențe legate de Moscova. Bunicii săi materni au emigrat în Canada după Al Doilea Război Mondial, iar pe durata conflagrației bunicul său, Mihailo Homiak, a fost redactorul-șef al unei publicații naziste de limbă ucraineană ce apărea în Polonia ocupată, cu ajutor financiar german și promovare din partea lui Joseph Goebbels însuși. Aceste informații au fost folosite de presa rusă pentru a o ataca pe Freeland, care a infirmat acuzațiile aduse bunicului ei. Publicația canadiană Globe and Mail a demonstrat însă că Freeland avea știință despre legăturile bunicului ei cu naziștii. Mama Chrystiei Freeland a plecat din Canada în Ucraina, unde a devenit o figură relativ importantă a mișcării pentru independență. Iar Chrystia Freeland a fost bursieră vreme de mai bine de un an, 1988-1989, la Kiev, pentru a studia limba ucraineană pe care altfel o vorbea fluent. A intrat repede în vizorul KGB, deoarece, aflată la Kiev, colabora cu The New York Times la o serie de articole despre crimele comise de NKVD împotriva disidenților ucraineni. După o scurtă plecare la Londra, lui Freeland i-a fost refuzată reintrarea în Ucraina sovietică.

Cât despre premierul estonian Kaja Kallas, aceasta a susținut, la Conferința de Securitate de la Munchen din 2023, că liderii ruși vor trebui judecați într-un tribunal precum cel de la Nurnberg, că, după încheierea războiului din Ucraina, în Rusia ar trebui să aibă loc un vast proces de ”deputinizare”, un program care să-i reeduce pe ruși, să le rescrie cărțile de istorie și să le vorbească despre crimele comise de țara lor. ”Premierul Estoniei spune ceva foarte periculos. Ar trebui să înțelegem de ce cei din țările baltice se tem de ruși și-i urăsc pe ruși. Însă imaginați-vă că sunteți ruși și că auziți cum un lider al unei țări NATO face apel la reeducarea țării tale potrivit standardelor occidentale. Pentru a face asta, Occidentul trebuie să-ți invadeze țara, să o învingă și să o ocupe. Ce poți gândi după cele spuse de Kallas, dacă ești rus? Kallas i-a făcut un cadoul lui Vladimir Putin și propagandiștilor lui. Ea a arătat limpede că rușii poartă cu adevărat un război existențial, așa cum susține Putin”, scria atunci The American Conservative.

Sa mai amintim că premierul Kaja Kallas, născută în 1977, este fiica lui Siim Kallas, fost premier al Estoniei, fost comisar european, dar, înainte de asta, fost redactor-șef adjunct al oficiosului Partidului Comunist din Estonia și membru al Sovietului Suprem al URSS.

O poziție similară cu a lui Kallas are actualul ministru de Externe al Lituaniei, Gabrielius Landsbergis. La câteva luni după invazia rusă în Ucraina, el a organizat o conferință în Lituania pentru a stabili modalități de ”deputinizare” a Ucrainei și pentru îndepărtarea de la putere a lui Vladimir Putin. Ministrul lituanian Landsbergis este născut în 1982 și este nepotul lui Vitautas Landsbergis, figura centrală a ruperii Lituaniei de URSS.

Voci care speră să rămână în istorie cerând un Nurnberg pentru liderii ruși se aud în întreaga Europă de Est. Este o regiune unde mediul universitar, politic, informațional este dominat total de viziunea ultra-neoconservatoare de peste Ocean, iar vocile „disidente” sunt lesne amuțite. Spre deosebire de statele vestice, inclusiv SUA, la conducere ajung oamenii unei singure cărți dintre cele mute pe care se bazează politica externă a Vestului. Țările din Flancul Estic al NATO par să plece mereu de la premisa că Statele Unite sunt o țară preocupată aproape exclusiv de politica externă (și nu este așa, dacă este sa privim doar la criza de la granița cu Mexicul) și de punerea Rusiei cu botul pe labe (ceea ce se poate dovedi fals, dacă este să ne gândim la disputa SUA-China, în care Washingtonul ar avea mai mulți sorți de izbândă dacă nu antagonizează total Rusia).

Declarații precum cele făcute de Kaja Kallas oferă măsură ștergerii memoriei instituționale în statele estice. A fost un proces obligatoriu chiar pentru aderarea la NATO și asumarea rolului de bastioane pe limesul alianței, locuri în care îndoielile, dezbaterea și nuanțele pot însemna vulnerabilitate și risc pentru NATO. Sunt state în care politica externă este privită nu de puține ori ca activismul ONG.

Pentru cei care văd astfel politica externa, site-ul Eurointelligence avea un sfat: ”Să țineți cont că pentru asta nu va mai exista solidaritate în UE. Războiul nu este ca Eurovisionul, cu Rusia exclusă, cu Franța și Germania luând zero puncte și cu est-europenii susținându-se reciproc la vârful clasamentului. Pregătiți-vă pentru niște dezamăgiri”.

Premierul olandez în exercițiu, Mark Rutte, vine dintr-o altă lume. Este apropiat de Statele Unite, dar a discutat și cu președintele Franței despre autonomia strategică a UE – ceea ce în Europa de Este este considerat erezie curată. Apoi, Rutte nu consideră că există amenințarea iminentă a unor divizii ruse de tancuri care să intre în țările NATO și să atace și polderele olandeze. ”Instinctul sau este similar cu cel al bancherilor olandezi din perioada ghildelor și a Renașterii: cumpătare financiară, stabilitate socială și echilibru mai presus de toate. Într-un fel, Rutte este o alegere conservatoare. Se putea mai rău”, scrie The American Conservative.