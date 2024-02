Putin, ironizat. ”Nu vă faceți griji. Suntem o națiune pașnică”

Preşedintele rus, Vladimir Putin, și-a început interviul cu jurnalistul american Tucker Carlson cu o lecție de istorie. Timp de aproape 20 de minute, președintele rus a prezentat propria versiune despre Ucraina, arătând că este un stat artificial.

„De ce ai aşteptat atât de mult ca să iei Ucraina?”, a fost întrebat Putin. De ce nu aţi luat-o pur şi simplu când aţi devenit preşedinte acum 24 de ani? Aveţi arme nucleare. Ei nu au. De ce aţi aşteptat atât de mult?”

Moscova are dreptul la teritoriile din estul și sudul Ucrainei, a arătat Putin, însă versiunea aceasta a fost contrazisă

Președintele rus a fost acuzat că a luat pur și simplu din istorie ce i-a convenit.

Președintele Mongoliei l-a ironizat pe președintele rus Vladimir Putin.

Acesta a publicat o hartă a fostului Imperiu Mongol. Mai mare decât Rusia, imperiul conținea și teritorii ale Rusiei actuale.

Tsakhia Elbegdorj, președinte al Mongoliei între 2009 și 2017, a combătut argumentele președintelui rus, arată Business Insider.

Astfel, acesta a distribuit o hartă a Imperiului Mongol ca să îi arate lui Putin că nu are dreptate și că invadarea Ucrainea din considerente istorice este greșită.

„După discursul lui Putin, am găsit harta istorică mongolă. Nu vă faceți griji. Suntem o națiune pașnică și liberă”, a scris Elbegdorj.

After Putin’s talk. I found Mongolian historic map. Don’t worry. We are a peaceful and free nation🌏 pic.twitter.com/w5c2Hr0cQK

— Mongol Tsakhia ELBEGDORJ (@elbegdorj) February 11, 2024