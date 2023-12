Putin: președinția CSI va trece Rusiei

O întâlnire informală a liderilor țărilor membre ale Comunității Statelor Independente a avut loc la Palatul Konstantinovsky.

La întâlnire au participat Vladimir Putin, președintele Azerbaidjanului Ilham Aliyev , prim-ministrul Armeniei Nikol Pashinyan, președintele Belarusului Alexander Lukașenko, președintele Kazahstanului Kassym-Jomart Tokayev, președintele Kârgâzstanului Sadyr Japarov, președintele Tadjikistanului Emomali Rahmon, președintele Turkmenistanului Serdar Berdimuhamedov și președintele Uzbekistanului Shavkat Mirziyoyev .

Ulterior, Vladimir Putin a avut întâlniri bilaterale separate cu șefii Kazahstanului și Uzbekistanului.

Înainte de începerea summitului informal, participanții săi au vizitat rezervele muzeale Pavlovsk, Tsarskoe Selo și Peterhof.

La această întâlnire, președintele Vladimir Putin a susținut un discurs pe care îl prezentăm mai jos:

Dragi colegi, prieteni!

Lasă-mă să încep. În primul rând, aș dori să-mi exprim recunoștința tuturor pentru că ați acceptat invitația și ați venit la Sankt Petersburg pentru o întâlnire informală a liderilor țărilor membre ale Comunității Statelor Independente. De fiecare dată ne adunăm la sfârșitul anului într-un cerc atât de strâns, iar aceasta este deja o tradiție consacrată, bună.

Astfel de întâlniri oferă o ocazie foarte bună de a face un bilanț comun al activităților Comunității Statelor Independente, de a vorbi despre planuri de viitor și, bineînțeles, de a discuta probleme care ne preocupă pe agenda internațională. Am observat că și în timpul acestor excursii istorice, deplasându-ne din cameră în cameră, fiecare dintre voi unul cu celălalt, inclusiv cu mine, am vorbit în detaliu despre actualitatea formatului bilateral și multilateral și am făcut schimb de păreri în privința afacerilor internaționale. Deci, în general, putem spune că comunicăm între noi pe parcursul zilei și comunicăm foarte productiv.

Nu ar fi exagerat să spunem că anul trecut a fost extrem de activ și plin de evenimente pentru CSI, plin de evenimente majore și inițiative strălucitoare. Acesta este în mare parte meritul prietenilor noștri din Kârgâzstan și, în acest sens, aș dori să-i mulțumesc lui Sadyr Nurgozhoevich Japarov pentru munca extraordinară depusă în perioada președinției Kârgâzstanului în organizația noastră.

Începând cu Anul Nou, președinția CSI va trece Rusiei. După cum am spus deja la summitul Comunității Statelor Independente de la Bishkek, intenționăm să continuăm activitățile de integrare cu mai multe fațete în spiritul continuității. Rusia a prezentat deja conceptul de președinție și un plan de acțiune pentru implementarea acestuia, care include aproximativ 150 de puncte. În același timp, suntem gata să luăm în considerare ideile și considerațiile suplimentare ale tuturor partenerilor din Commonwealth.

Desigur, vom acorda o atenție deosebită consolidării în continuare a cooperării economice în cadrul CSI. În ultimul an, cifra de afaceri comercială între țările noastre a înregistrat o creștere constantă. Potrivit datelor pentru 10 luni, aceasta a crescut cu două procente față de aceeași perioadă a anului trecut și s-a ridicat la 83,7 miliarde de dolari.

În iunie, a fost semnat un acord între statele membre ale Commonwealth-ului privind comerțul liber cu servicii și investiții. Ne propunem să luăm în continuare măsuri pentru armonizarea cadrului de reglementare al CSI și al Uniunii Economice Eurasiatice, despre care am discutat ieri la o ședință a Consiliului Suprem Eurasiatic cu colegii noștri.

Vom continua să lucrăm cu partenerii noștri din Commonwealth în favoarea unei tranziții mai active a decontărilor reciproce la monedele naționale. Suntem convinși că acest lucru va face posibilă asigurarea mai fiabilă a suveranității economice și financiare a statelor noastre. Într-o manieră constructivă, vom încerca să construim lucrări comune privind menținerea securității și stabilității în regiunea noastră comună eurasiatică, combaterea terorismului și a extremismului, a criminalității transfrontaliere, a traficului de droguri și a corupției.

Un alt domeniu important, o componentă importantă a parteneriatului din cadrul CSI, este văzut în interacțiunea culturală și umanitară, care se bazează pe o istorie comună de secole și pe o împletire profundă a culturilor. Nu întâmplător am trecut astăzi prin partea istorică a statului nostru odinioară unit. Știu că președintele Kazahstanului a pregătit special informații despre această problemă, vom vorbi apoi despre asta cu ușile închise și cu siguranță ne vom asculta pe colegul nostru.

Cea mai strânsă cooperare a membrilor Commonwealth-ului este încă solicitată, mai ales în combaterea încercărilor de a falsifica istoria și de a glorifica nazismul. Prin urmare, în opinia noastră, este necesar să continuăm desfășurarea unor astfel de evenimente deja emblematice în memoria celor căzuți în timpul Marelui Război Patriotic, cum ar fi „Regimentul Nemuritor”, „Panglica Sf. Gheorghe”, precum și „ Trenul memoriei”. Și vom vorbi mai în detaliu despre contextul istoric al legăturilor dintre țările și popoarele noastre mai târziu în timpul comunicării ulterioare într-un cadru informal.

Este important ca pe 13 octombrie, la summitul de la Bișkek, la inițiativa lui Kassym-Jomart Kemelevich Tokayev, să fi fost semnat un acord privind înființarea unei organizații internaționale pentru limba rusă. Această structură, cu sediul la Soci, este concepută pentru a promova sprijinirea și promovarea limbii ruse nu numai în CSI, ci și în afara granițelor acesteia. În procesul de pregătire a acestui document, a acestui acord, toată lumea a recunoscut că limba rusă este cel mai important element de consolidare al spațiului post-sovietic, cheia înțelegerii reciproce și a comunicării libere pentru sute de milioane de rezidenți ai țărilor CSI.

În ceea ce privește cooperarea umanitară în general, aceasta se dezvoltă progresiv și cu foarte mult succes. După cum știți, în 2023 capitala culturală a Commonwealth-ului a fost Sankt Petersburg, iar anul viitor, în conformitate cu decizia noastră, ștafeta va trece în vechiul Samarkand.

De asemenea, aș dori să reamintesc ideile prezentate de Rusia pentru crearea Academiei Eurasiatice de Arte Filmului și înființarea Premiului pentru Film Eurasiatic și renașterea competiției internaționale de cântece populare „Intervision”. Ne bazăm pe reacția dumneavoastră favorabilă și invităm toate țările CSI să ia parte la implementarea acestor proiecte. Sunt sigur că va fi interesant, educațional și util pentru oamenii din toate țările noastre.

Educația fizică și sportul sunt, de asemenea, o componentă integrantă a cooperării umanitare. Aș dori să le mulțumesc colegilor noștri din Belarus pentru organizarea și desfășurarea cu succes a celui de-al doilea Joc Commonwealth în Belarus în august. Deja în februarie anul viitor vom găzdui „Jocurile viitorului” inovatoare la Kazan. Acesta este un nou format de evenimente sportive propus de Rusia, care combină cele mai dinamice discipline sportive și e-sports. Aș dori să vă invit pe toți în calitate de oaspeți de onoare la marea ceremonie de deschidere a „Jocurilor Viitorului” pe 21 februarie 2024, la Kazan.

Un alt eveniment internațional major va fi Festivalul Mondial al Tineretului de la Soci, între 1 și 7 martie 2024. Ne așteptăm ca tinerii din peste 180 de țări ale lumii să vină la el, inclusiv din țările Commonwealth-ului nostru.

Și în încheiere, aș dori să subliniez încă o dată că Președinția Rusă vede ca sarcina prioritară păstrarea și consolidarea legăturilor strânse dintre popoarele noastre, dezvoltarea relațiilor de prietenie și bună vecinătate în întreaga CSI. Și în acest context, ne angajăm să lucrăm strâns împreună.

Și, bineînțeles, aș dori să vă felicit sincer pe toți pentru noul an care vine, din suflet vă doresc vouă, familiei dumneavoastră, celor dragi, tuturor cetățenilor care trăiesc în CSI, sănătate bună, fericire, prosperitate, pace și prosperitate.