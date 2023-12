Putin: Rusia ”va lupta cel puțin cinci ani” în Ucraina

Rusia ”va lupta cel puțin cinci ani” în Ucraina, i-a spus Vladimir Putin președintelui Xi Jinping. Afirmația a fost făcută în martie, în timpul vizitei președintelui chinez la Moscova, și a fost publicata de Nikkei Asia pe 28 decembrie, care citează surse diplomatice. Potrivit acestor surse, președintele Rusiei încerca să-l asigure pe omologul chinez că va ieși victorios în războiul din Ucriana, astfel încât Beijingul să rămână aproape de Moscova pe scena internațională. Era un moment dificil pentru Rusia pe frontul din Ucraina, iar președintele Xi dădea semne de deschidere față de guvernul Zelenski.

”Putin dorea să sugereze că un război prelungit va favoriza Rusia”, comentează Nikkei. ”Pe de altă parte, remarca lui Putin era și un avertisment pentru ca Xi să nu-și schimbe poziția față de Rusia”. Analiza publicata de Nikkei Asia consideră că există o legătură între această afirmație a lui Putin privind durata războiului din Ucraina și șirul de remanieri care au urmat la conducerea diplomației chineze. ”Remarca lui Putin din timpul summitului poate fi cheia necesară pentru a înțelege o serie de evoluții misterioase în relațiile China-Rusia, de la misiunea de pace trimisă de Beijing în Europa, în luna mai, și până la demiterea ministrului de Externe, câteva luni mai târziu”.

”Dacă războiul dintre Rusia si Ucraina se va prelungi, va avea un impact semnificativ asupra planurilor și ambițiilor lui Xi în timpul celui de al treilea sau mandat ca președinte al Chinei și al Partidului Comunist Chinez. Marele obiectiv al lui Xi este unificarea Taiwanului cu China continentală, iar acest obiectiv ar putea și el să fie afectat”. În cazul unui război prelungit, pentru Beijing există riscul unei presiuni crescânde din partea Vestului și al unei izolări pe scena internațională asemănătoare cu cea în care a fost împinsă Rusia.

Aceste posibile calcule pe care și le-au făcut strategii ruși și chinezi în luna martie 2023 s-au schimbat cu siguranță în lunile care au urmat, odată cu eșecul contraofensivei ucrainene și consolidarea pozițiilor ruse în teritoriile ocupate și anexate formal din Ucraina.

Poate mai importante decât evoluțiile militare sunt cele diplomatice care transpiră în presa occidentală, unde apar tot mai multe sugestii că Occidentul împinge guvernul de la Kiev spre masa negocierilor cu Rusia. Un articol publicat de The New York Times pe 23 decembrie arată că Putin dorește să reducă din amploarea „operațiunii militare speciale” din Ucraina negociind un final favorabil al războiului. The New York Times citează o mulțime de ”oficiali americani”, ”înalți oficiali americani”, ”oficiali internaționali” și ”diplomați” anonimi care sugerează că Vladimir Putin este deschis către negocieri de pace în Ucraina, cu condiția recunoașterii anexării de către Rusia a Crimeii și a celor patru oblasturi din estul și sud-estul țării, care asigură și o legătură terestră cu Crimeea. Această recunoaștere ar permite regimului Putin să convingă pe ruși că statu-quo-ul este o victorie pentru Moscova. Chestiunea aderării Ucrainei la NATO nu este esențială pentru ajungerea la un acord, pentru că Moscova nu se așteaptă ca Alianța să primească Ucraina în rândurile ei în viitorul apropiat, spune o altă sursă citată de ziarul american.

Cât privește calendarul unor negocieri, sursele citate spun că Vladimir Putin își dorește ca acestea să înceapă înainte de alegerile prezidențiale din luna martie, însă există și varianta de a aștepta aproape un an, până la o potențială schimbare de regim la Washington, mai cu seamă ca Donald Trup este favoritul sondajelor în acest moment.

Însă, scrie The New York Times, niciun înalt oficial ucrainean nu este de acord cu pretențiile teritoriale ale Moscovei. Iar oficialii americani anonimi citați de NY Times spun ă SUA nu au negociat și nu vor negocia cu Rusia in numele Ucrainei.

Pe fondul acestor mesaje din partea serviciilor secrete și diplomației americane oferite de The New York Times, Nikkei Asia (publicație deținută de aceeași companie ca și Financial Times din Londra) publică un articol centrat în jurul afirmației ”războiului de cinci ani” atribuită lui Vladimir Putin, alimentând mulțimea de speculații despre planurile pe termen scurt și lung ale Rusiei în Ucraina. La intersecția acestor speculații prinde contur un scenariu în care oblasturile ucrainene anexate de Rusia (Donețk, Lugansk, Herson și Zaporijia, alături de Crimeea, vor rămâne zone puternic militarizate cel puțin în orizontul de timp menționat de Putin în întâlnirea sa cu Xi Jinping.