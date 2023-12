Putin vrea gurile Dunării. Trump vrea retragerea din NATO

Acum un an și jumătate, președintele Council on Foreign Relations din SUA ne spunea să ne pregătim pentru un război lung în Ucraina. Dar pentru ce se pregătește Rusia lui Putin? Îniante de finalul anului 2026, Vladimir Putin dorește să ocupe o fâșie la este de Bahmut care include orașele Lyman, Kramatorsk și Pokrovsk. Urmează o expansiune în regiunea Harkov, tot până la finalul anului 2026. Această expansiune aproape că ar dubla teritoriile ucrainene ocupate de Rusia începând din februarie 2022 și până acum. Informațiile de mai sus au fost publicate de cotidianul Bild, care spune că a intrat în posesia unei hărți cu planurile lui Putin întocmită de serviciile secrete germane.

Financial Times scrie că administrația Biden ”se roagă” ca Congresul să aprobe finanțarea de 60 de miliarde de dolari pentru efortul de război al Ucrainei, care s-ar adăuga la cele peste 44 de miliarde de dolari în ajutor militar oferite în primele 18 luni ale războiului, precum și la finanțarea oferită de UE, care este blocată în acest moment de vetoul Ungariei.

Financial Times citează oficiali militari din SUA care spun că Rusia a trecut cu succes la economia de război și că în 2024 va putea produce 2 milioane de proiectile de artilerie, pe lângă cele pe care le importă din Corea de Nord. Aceiași oficiali spun că Ucraina se va putea considera norocoasă dacă în 2024 va primi 1,2 milioane de proiectile de artilerie din partea aliaților vestici. Președintele Zelenski încearcă să atragă în Ucraina producători de armament occidentali, însă nu este cert că acest entuziasm se va transforma într-o producție constantă de arme și muniție, în special având în vedere starea de război, distrugerile și riscurile inerente.

Presa internaționala oferă necontenit bilanțul pierderilor ruse în razboiul din Ucraina, în special numărul morților și răniților. Serviciile secrete americane estimează un număr de 315.000 de militari ruși morți și răniți, precizând că asta reprezintă 87% din totalul militarilor ruși la momentul începerii războiului, în urmă cu aproape doi ani. Însă informațiile despre pierderile Ucrainei sunt mult mai greu de găsit în presa occidentală, la fel și informațiile despre capacitatea Ucrainei de a înlocui aceste pierderi prin noi mobilizări.

La Kiev, nu doar politicienii tot mai vocali din opoziție, ci și președintele Zelenski par să-și piardă speranța aderării la NATO. Deputatul Oleksii Goncearenko a declarat recent că surse de la Washington i-au spus că secretarul de Stat Antony Blinken le-a cerut aliaților din Europa să nu mai vorbească cu oficialii ucraineni despre aderarea la NATO. Se prea poate că mesajul să fi fost transmis aliaților est-europeni, cei care susțin cel mai mult aderarea Ucrainei. De altfel, concluziile Summitului NATO de la Vilnius din acest an sunt suficient de clare. ”Ucraina va deveni membră NATO când aliații vor cădea de acord că sunt îndeplinite condițiile. Aceasta este politica. A fost clar exprimată la Vilnius și am reafirmat-o clar astăzi”, a spus secretarul de Stat Blinken, pe 29 noiembrie, la cartierul general NATO de la Bruxelles.

Indicatorul succesului este rata înlocuirii pierderilor

Toate informațiile de mai sus au fost integrate de profesorul american John J. Mearsheimer într-o analiză realistă a situației din Ucraina. Mearsheimer aduce date noi și previziuni mult mai sumbre pentru Ucraina și chiar pentru NATO.

”Rușii au anexat Crimeea și cele mai estice patru oblasturi din Ucraina. Cred că rușii vor încerca să cucearească încă patru oblasturi din Ucraina, cele aflate imediat la vest de cele pe care le controlează total sau parțial acum, iar aici includ Harkov și Odesa. Cred că își doresc să anexeze și partea din Kiev aflată la est de Nipru, însă nu sunt sigur de asta”, spune Mearsheimer, într-un interviu pentru UnHerd.

”În ciuda a ceea ce cred mulți analiști occidentali, nu cred că Rusia își propune să cucerească întreaga Ucraiană. Cred că nu sunt interesați de Ucraina de Vest, care este locuită de etnici ucraineni și unde ar avea loc insurecții continue”.

Mearsheimer aduce în discuție cu totul alte cifre privind artileria și muniția de artilerie, precum și victimele din tabăra rusă și ucraineană.

”Numărul unu. Cucerirea teritoriilor nu este indicatorul succesului. Indicatorul succesului este rata înlocuirii pierderilor pe front. Populația totală influențează numărul soldaților ce pot fi mobilizați. Apoi artileria este cea care contează cel mai mult într-un război de uzură. Și apoi contează dacă rușii ucid mai mulți ucraineni sau viceversa. Or, Rusia are un avantaj de 5:1 în ce privește trupele, un avantaj între 7:1 și 10:1 în artilerie (iar acest avantaj crește), iar rata pierderilor îi avantajează clar pe ruși, contrar celor scrise de presa de mainstream din Occident. Cred că, la finalul războiului, rata va fi de 3:1 sau 4:1 în favoarea rușilor (incluzând și morți, și răniți).

Nu cred că Ucraina va mai avea suficienți soldați pentru a continua războiul cu Rusia pe termen lung. Regimul Zelenski vorbește despre o nouă mobilizare, ceea ce este un mod de a recunoaște cât de mulți oameni a pierdut armata Ucrainei. Însă Zelenski nu va putea merge prea departe cu mobilizarea, pentru că mulți ucraineni nu vor să moară pe front; mobilizarea ar putea întâmpina o rezistența foarte mare. Iar Vestul nu mai are material suficient pentru a ajuta Ucraina în acest război, nu mai are suficienăa artilerie. Le putem da dolari și euro, însă ei au nevoie de arme și muniție.”

”Numărul doi. Cred că Rusia își propune să ocupe circa 40% din Ucraina și, peste un an, va avea noi teritorii cucerite. Iar Rusia se va asigura că Ucraina va rămâne un stat disfuncțional, incapabil să adere la UE sau la NATO. Dacă ar îngheța situația înregistrată acum, Moscova nu ar putea fi sigură că Ucraina și Vestul nu ar relua războiul la un moment dat. Rusia are acum avantaj în fața Ucrainei și, având în vedere că Moscova nu are încredere că Vestul și Ucraina nu vor încerca să elibereze teritoriile deja ocupate, rușii au multe motive să forțeze ocuparea unor noi teritorii.

Peste un an, cred că vom avea un conflict înghețat. Nu vom avea un acord de pace semnificativ.”

Donald Trump vrea să retragă SUA din NATO. Va putea?

”Dacă Donald Trump va câștiga alegerile din noiembrie anul viitor, cred că va fi motivat să retragă trupele americane din Europa și să pun capăt organizației NATO. Dacă va amintiți, la începutul mandatului său, Trump a vrut să aibă relații bune cu Rusia. Îi plăcea de Vladimir Putin Putin și nu-i plăcea NATO, nu-i plăceau aliații europeni și dorea să plece din Europa. Daca va câștiga acum, cred că va dori să meargă în direcția aceasta. Dacă retragi America din Europa, NATO încetează să mai existe de facto. Marea întrebare este dacă Trump va putea să facă asta sau nu”.

Un răspuns la întrebarea lui Mearsheimer este dat de legea pentru finanțarea Pentagonului (cu 886 de miliarde de dolari), recent adoptată de Congresul SUA, cu 87 de voturi pentru și 13 contra in Senat și cu 310-118 în Camera Reprezentanților. Senatorul democrat Tim Kaine (candidat la vicepreședinție în 2016, în echipă cu Hillary Clinton) și senatorul republican Marco Rubio au introdus în această lege o prevedere importantă: orice inițiativă a președintelui SUA de a retrage tara din NATO va necesita o lege specială adoptată de Congres sau de Senat. După spusele celor doi senatori, această lege va împiedica retragerea unilaterală a SUA din NATO și va lega mâinile președintelui în această chestiune. ”Este un mesaj că lumea liberă rămâne unită, un mesaj puternic pentru autoritarii din întreaga lume”.

Întrebat dacă Donald Trump va încheia repede un acord cu Rusia, Mearsheimer spune: ”Nu. Vladimir Putin nu are încredere în niciun lider american sau european. Și nici nu ar trebui să aibă încredere. Nu poți avea încredere în cuvântul niciunui președinte american”. ”Dar ce putem spune despre ruși. Ar trebui să avem încredere în Vladimir Putin”, este întrebat Mearsheimer. ”Este irelevant în discuția noastră. Răspunsul meu ar fi că nu trebuie să avem încredere. Ronald Reagan spunea «Crede, dar verifică». Practic, el spunea că nu poți avea încredere în alt lider”.

China nu poate fi arbitru, războiul este în interesul Beijingului

Întrebat dacă în încercarea de a încheia conflictul din Ucraina se poate implica și o alta putere, spre exemplu China, Mearsheimer spune: ”Nu. În primul rând, pozițiile Rusiei și Ucrainei sunt ireconciliabile. Din punct de vedere teritorial, ucrainenii nu vot să cedeze porțiuni uriașe. Rușii nu vor să cedeze teritoriile ocupate. Apoi, Rusia insistă că Ucraina nu trebuie să facă parte din NATO și nici să aibă legături de securitate semnificative cu Vestul. Ucraina insistă să aibă garanții de securitate din partea Vestului. Cum rezolvăm aceste antagonisme? Este necesară o putere de coerciție foarte mare. Ideea că o țară precum China, a doua cea mai mare putere a lumii, vine și impune o soluție nu este în cărți.

Nu poate exista un arbitru decât în cazul în care pozițiile nu sunt ireconciliabile. Câtă vreme ele sunt total opuse, este necesară putere de coerciție. Apoi, dacă ați fi în locul Chinei și v-ați gândi la războiul din Ucraina, v-ați da seama că interesul Beijingului este ca războiul să continue cât mai mult, pentru că îi ține pe americani ocupați în Europa și le face dificilă pivotarea totală spre Asia. Apoi, războiul îi împinge pe ruși în brațele chinezilor, ceea ce este o situație ideală pentru China. De aceea, cred că cei care vor să joace cartea chineză pentru medierea conflictului din Ucraina sunt interesați, de fapt, să nu pună capăt conflictului.

De fapt, Statele Unite și-au tras un glonț în picior și asta le creează multe proleme în ce privește Assia. Și același lucru este valabil și pentru Gaza: SUA sunt ocupate acum în Orientul Mijlociu, temându-se de o escaladare orizontală a conflictului, cu alte țări care să intre în război. A fi legați de Ucraina și Gaza înseamnă că vom gestiona mai greu problemele din Asia. Asta este în interesul Chinei și nu cred că China ne va rezolva aceste probleme.”