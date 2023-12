(VIDEO) Regina Danemarcei abdică

Surpriză regală. Regina Danemarcei şi-a anunţat în mod neaşteptat abdicarea în discursul său tradiţional de Anul Nou, relatează Sky News.

Margrethe a II-a se va retrage oficial de pe tron la 14 ianuarie.

„Am decis că acum este timpul potrivit”, a spus Margrethe a II-a, care are 83 de ani.

Suverana se află de 52 de ani pe tron.

Noul monarh al Danemarcei va fi fiul ei cel mare, prinţul moştenitor Frederik.

„Pe 14 ianuarie 2024, la 52 de ani după ce i-am succedat mult iubitului meu tată, voi părăsi funcţiile de regină a Danemarcei. Voi lăsa tronul fiului meu, prinţul moştenitor Frederik”, a declarat regina.

În luna februarie anul acesta suverana daneză a trecut printr-o intervenţie chirurgicală la spate. „Intervenţia chirurgicală aduce în mod firesc gânduri despre viitor, şi anume dacă a sosit momentul de a lăsa responsabilitatea următoarei generaţii”, prin urmare „am decis că acum este momentul potrivit”, a explicat regina în discursul ei de duminică.

În Danemarca puterea executivă revine parlamentului ales şi guvernului, iar monarhul trebuie să rămână în afara politicii şi să-şi exercite doar atribuţii ceremoniale.

Născută în anul 1940 şi devenită regină în 1972, a beneficiat în tot acest timp de un sprijin larg în rândul populaţiei daneze, care i-a apreciat personalitatea creativă şi plină de tact.

BREAKING: Denmark’s Queen Margrethe II has announced she will abdicate on January 14th after 52 years on the throne. The Queen delivered the surprise decision during a live TV new year address. pic.twitter.com/s2E8iZ8lau

🇩🇰 Danish Queen Margrethe was a chain-smoker. In my interview in 2016, I asked whether a queen should not set a good example. I adored her answer (you can hear my laugh at the end):

💬 “I do smoke. People know I smoke, I don’t pretent not. So at least, I’m not an hypocrite.” pic.twitter.com/rPjrjfBuEV

