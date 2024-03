Regizor acuzat de hărțuire sexuală de un actor

Un alt actor francez a decis să depună o plângere împotriva unui regizor. Francis Renaud, acum în vârstă de 56 de ani, a decis să depună o plângere împotriva regizorului francez, André Téchiné, pentru hărțuire sexuală. Un nou exemplu de libertate de exprimare în sectorul cinematografului din Franța, după câțiva ani de tăcere. Potrivit declarațiilor procurorului Evreux, Rémi Coutin, către AFP, Francis Renaud „a depus o plângere împotriva domnului Téchiné pentru hărțuire sexuală și împotriva domnului Moulevrier (director de casting) pentru agresiune sexuală”. Procurorul a mai precizat că „a cerut serviciilor de poliție să deschidă o anchetă, fără a reține pentru moment o calificare penală precisă pentru că audierea domnului Renaud mă cheamă pentru moment să fac cea mai mare prudență. Rémi Coutin susține că Francis Renaud depune o plângere împotriva domnului Téchiné pentru că „l-a mângâiat și i-a spus că îl deranjează”. Magistratul mai adaugă însă că acest lucru nu este suficient pentru a fi „calificată drept hărțuire sexuală”, pentru el declarația actorului fiind lipsită de precizie. De asemenea, nu uită să amintească că faptele pentru care actorul depune plângere sunt toate prescrise, deoarece denunță evenimente care au avut loc în urmă cu „20 sau 25 de ani”. Cin e André Téchiné ?

André Téchiné este un scenarist și regizor francez cu o carieră lungă și distinsă care îl plasează printre cei mai realizați regizori francezi post-New Wave.

În filmele sale abordează mai multe subiecte legate de morală și de evoluția societății contemporane precum homosexualitatea (temă care îl privește personal și care este exprimată în special în filmul în mare parte autobiografic Les Roseaux sauvage), divorțul , adulterul , familia, prostituția , delincvența, dependența de droguri și chiar SIDA.

În 1985 , a primit premiul pentru regie la Festivalul de Film de la Cannes pentru Rendez-vous. Acesta a fost urmat de The Scene of the Crime în 1986 și The Innocents în 1987.

În anii 1990, a regizat Nu mă sărut în 1991 și Sezonul meu preferat în 1993. În 1995 , a câștigat premiul César pentru cel mai bun film, cel mai bun regizor și cel mai bun scenariu pentru Les Roseaux sauvage, film care a fost inițial o comandă de la Arte.

Este membru al juriului la Festivalul de Film de la Cannes din 1999.

În 2009, a prezidat juriul concursului de scenarii împotriva homofobiei Tineri și homo sub privirea celorlalți organizat de Ministerul Tineretului și Sportului și Institutul Național de Prevenire și Educație pentru Sănătate.

Este membru al juriului la Festivalul de Film de la Veneția din 2011 .

Un cuvânt care se slăbește Un val de acuzații de hărțuire sexuală împotriva regizorilor și actorilor acum în vârstă a fost lansat recent în Franța, în special de către actrița Judith Godrèche, care a depus o plângere împotriva realizatorilor de film Benoît Jacquot și Jacques Doillon pentru fapte care datează din adolescența ei. Un val care a dat naștere și la libertatea de exprimare a actorilor. Pe 22 februarie, actorul francez Aurélien Wiik a depus mărturie sub hashtag-ul #Meetoogarçons și a stârnit alte câteva sute de mărturii. Actorul în vârstă de 43 de ani susține că a fost „abuzat” de la vârsta de 11 până la 15 ani de către agentul său și că a depus plângere la 16 ani când a aflat că atacatorul său făcea același lucru și altora.