Renovarea vilei de protocol, tot la secret

Purtătorul de cuvânt al USR, Ionuţ Moşteanu, a declarat marţi că directorul RA-APPS, Marius Grăjdan, nu i-a permis accesul la dosarul cu privire la imobilul reabilitat din bulevardul Aviatorilor 86, iar dacă lucrurile nu se schimbă va da în judecată această instituţie.

„La începutul lunii am fost la RA-APPS să cer acces la dosarul secretizat privind construcţia, reabilitarea imobilului din Aviatorilor 86, este vorba despre imobilului despre care presa a scris că se pregăteşte pentru Klaus Iohannis. Tot atunci am aflat că totul este secretizat, nimeni nu ştie ce se întâmplă cu acel imobil, nimeni nu înţelege pentru ce se bagă 7 milioane de euro bani publici într-un imobil al statului, un imobil civil. (…) Trebuia să mă cheme să văd acel dosar şi mi-au spus că nu mă cheamă, nu îmi dau acces la acel dosar, pentru că domnul director Grăjdan spune dânsul că nu are competenţa de a stabili dacă solicitarea mea respectă principiul necesităţii de a cunoaşte. Probabil că se gândeşte că îmi face rău dacă am acces la informaţiile astea. Legea nu spune că stabileşte directorul RA-APPS acest lucru şi că deputaţii au acces la documente secret de serviciu şi secret de stat şi este normal să fie aşa”, a spus Moşteanu la Palatul Parlamentului.

El a adăugat că a făcut o revenire către directorul RA-APPS pentru a-i explica că încalcă legea.

„Dacă nu îmi dau acces la acest dosar, îi voi da în judecată pe domnul Grăjdan şi instituţia”, a mai afirmat Moşteanu.

Moşteanu a afirmat că sigur acel imobil se pregăteşte pentru Klaus Iohannis, iar „preşedintele minte atunci când spune că a făcut o cerere formală, scrisă de la Preşedinţie, către RA-APPS”.