Reținere cu tam-tam și cu iz de corupție și mafie la DGA Neamț

O polițistă DGA incomodă pentru mafia pădurilor din județul Neamț a fost reținută abuziv la Piatra Neamț pentru că ar fi condus automobilul cu permisul suspendat. Ofițerul DGA care s-a declarat „ avertizor de interes public” în urmă cu patru ani reclamă abuzuri comise de colegii săi din MAI după ce a raportat numeroase ilegalități comise de magistrații și polițiștii locali. Presa locală a semnalat cazul încă din 2018 când jurnaliștii nemțeni spuneau că ofițerul respectiv „trebuia redus la tăcere”. Există suspiciuni rezonabile că ultimul dosar în care a fost reținută comisar șef DGA Oana Geanina Golodin nu ar fi decât o altă înscenare a polițiștilor corupți din MAI.

Dacă ar fi să ne luăm după comunicatul Direcției Generale Anticorupție, referitor la reținerea pentru 24 de ore a unui ofițer din propria ogradă, pentru că ar fi condus un autoturism, desi avea permisul suspendat, am putea spune că acțiunea Serviciului de Investigații Criminale din Neamț este un act de normalitate.

„Direcția Generală Anticorupție se delimitează ferm de orice activitate care nu este în concordanță cu legea și susține aplicarea acesteia fără echivoc, indiferent de funcția sau de calitatea persoanei, sens în care a acordat și continuă să acorde sprijin în orice anchetā penalā.„ mai transmite DGA.

Despre Geanina Golodin, presa online, mai precis ziartarguneamt.ro (Ziarul de Targu Neamț) scria încă din anul 2018 următoarele: ” Ofițerului în cauză nu i se pot pune în sarcină fapte de corupție sau lucruri cu adevărat grave așa că a fost prezentat public modul în care parchează neregulamentar mașina pe care o folosește, i s-au scăpat în spațiul public și povești despre o rudă apropiată care a condus fără permis și multe alte date cu caracter personal greu de aflat de oricine. Nimic spectaculos, ci doar exact ce este necesar ca să paradească cariera unui om ce trebuie să lucreze în liniște, să organizeze flagrante și să nu fie cunoscut.„

O analiză mai atentă a evenimentelor recente în care a afost implicată Oana Genina Golodin, comisar șef în cadrul DNA, și a dosarului nr. 4422/119/P/2023 în care aceasta a fost reținută poate scoate la iveală o adevărată conspirație cu miros de corupție și mafie în instituțiile de forță ale județului Neamț. Ofițerul DGA susține că nu i-a fost comunicat vreodată procesul verbal de contravenție rutieră în baza căruia i-ar fi fost suspendat permisul de conducere.

Surse din Ministerul de Interne ne-au relatat că Golodin devenise de câțiva ani incomodă pentru mafia pădurilor după ce a semnalat numeroase ilegalități comise de magistrații și polițiștii care protejau jaful silvic din Neamț. Ultimul dosar ar fi doar una dintre numeroasele înscenări fabricate pentru a o intimida și opri pe polițista anticorupție. După ce s-a declarat în conformitate cu legea „avertizor de interes public„ încă din 2020, Geanina Golodin acuză presiuni și represalii „ale cercurilor judiciare din Poliție și Parchet”.

Vă prezentăm în continuare solicitarea înaintată de ofițerul DGA Oana Geanina Golodin, Ministerului Public și Ministerului Afacerilor Interne, chiar în ziua în care a fost reținută.

Subsemnata, Oana-Geanina Golodin, polițist DGA cu grad de comisar-sef, si avertizor în interes public încă din anul 2020, prin prezenta va rugam sa dispuneti ca suborganizatiile MAI sa binevoiasca a-mi comunica o copie a procesului verbal sau procesul verbal însuși, privind pretinsa contravenție rutiera care ar fi determinat suspendarea dreptului meu de a conduce autoturismul, având în vedere ca o asemenea comunicare nu mi s-a făcut, nu am fost si NU sunt în posesia acestuia pentru a-l contesta legal, contestația atrăgând suspendarea de drept a acestuia, care astfel NU ar mai fi putut fi o cauza de scanare în trafic în luna decembrie 2023 de către colegii mei de la rutieră. Sub pretextul ca aș fi condus cu permisul suspendat, în lipsa comunicării procesulu-verbal de pretinsa contravenție, a fost înscenat un dosar penal si, ca urmare, azi, 05.02.2024 am fost reținută de un polițist de la IPJ NEAMT unde îmi desfasor activitatea.

Dosarul în care am fost reținută are numărul 4422/119/P/2023. Solicit preluarea acestui dosar nr. 4422/119/P/2023 de către Parchetul de pe langa Înaltă Curte de Casatiei si Justiție, având în vedere lupta permanenta pe care am dus-o cu unii dintre colegii polițiști de când am venit în județul Neamț si am desfășurat activități profesionale care nu au fost pe placul multora.

Înțeleg sa mea prevalez de următoarele înscrisuri pe care va solicit sa le cereți structurilor MAI si Parchetelor la care au fost depuse si înregistrate procedural inclusiv în conformitate cu prevederile legii avetizorului public, nr.571/2004, încă din anul 2020 si care explica si conduita incorecta si înscenările judiciare pornite împotriva mea si fata de care va solicit tragerea la răspundere a celor implicați:

I. Document privind calitatea mea de avertizor in interes public, (Cms. Oana Golodin), in sensul legii nr.571/2004, semnaland o serie de incalcari ale legii de catre persoane cu responsabilitati judiciare din Parchetul de pe langa Tribunalul Neamt si IPJ Neamt pe langa care isi desfasoara activitatea si structura anticoruptie pentru care lucrez:

-3.Raportul nr. 2800743 din 09.08.2019 inregistrat in sistem la Serviciul Judetean Anticoruptie Neamt, pct.8; (se adauga sustinerile din fata procurorului general) II. constatari si investigatii ale tertilor subiecti prevazuti de legea nr.517/2004, cu privire la abuzuri si intimidari ale unor interpusi sau reprezentanti ai unor autoritati locale, sub influenta mafiei lemnului:

– 4.Articol din Ziarul de Targu Neamt.ro, publicat la 06.08.2018, Ofiter DGA devenit incomod la Neamt IV. Represalii neintarziate ale cercurilor judiciare din Politie si Parchet atinse de sesizarile mele in:

-5.Raport din 15.06.2020 (al Cms. Oana Golodin) inregistrat in sistemul Serviciului Judetean Anticoruptie Neamt din cadrul DGA-MAI, cu privire la patrunderea neautorizata la 29.05.2020 a colegului meu cms sef Doroftei Vasile impreuna cu cms sef Barbieru Sorin, intr-un scop necunoscut, in spatiul/biroul in care imi desfasor activitatea, fara efectuarea unor formalitati specific unei astfel de intruziuni; -6.Raspunsul Structurii de Securitate, care nu era preocupata decat daca au disparut si inscrisuri clasificate, nu de divugarea altor aspect prin intruziunea ilegala in biroul si in documentele mele, in timp ce lipseam / eram in concediu;

-7.Memoriul adresat Procurorului general al Romaniei (al Cms. Oana Golodin) cu privire la abuzuri judiciare savarsite asupra mea si deschiderea unui dosar penal sub nr.26/P/2020, -8.Memoriul completator din Nr. Cond.298 din 25.09.2020 (al Cms. Oana Golodin) catre Procurorul general al Romaniei in scopul preluarii dosarului nr.26/P/2020 de la Parchetul de pe langa Tribunalul Neamt, de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Bacau;

-9. Ordonanta din 30.09.2020 Procurorului General al Romaniei, dna Gabriela Scutea, de preluare de la Parchetul de pe langa Tribunalul Neamt, a dosarului penal nr.26/P/2020 deschis represiv, fara o baza factuala concreta, impotriva mea (Cms. Oana Golodin), din care rezulta cu claritate instrumentarea incorecta si injusta a dosarului nr.26/P/2020 impotriva mea, cu violarea dispozitiilor CPP si Conventiei EDO

V. Divulgarea de catre colegii din IPJ Neamt, in scop defaimator, a unor informatii nedestinate publicitatii in legatura cu Ancheta penala impotriva mea (Cms. Oana Golodin) pentru fapte care nu exista in realitate.

-10. Articol din Mesagerul, din data de 26.07.2020: Ofiter anticoruptie cercetat pentru divulgare de informatii

Nota: (pentru aceasta divulgare reala de informatii nedestinate publicitatii, nu exista si o Ancheta administrative sau penala).

Solicitare