Cristina Neagu și fanii Rapidului pupat Piața Independenței

Miercuri, 7 februarie, invincibilitatea internă a campioanei României la handbal feminin, CSM București, care dura de doi ani și trei luni, a fost spulberată în meciul jucat în Sala Rapid între giuleștence și ca și campioana acestui sezon, echipa pregătită de Adi Vasile, care avea victorii pe linie în cele 15 etape de până la or ora derbyului. Rapid s-a impus cu 30-28, un rezultat uriaș, pentru că se află în luptă umăr la umăr cu Gloria Bistrița, echipa unde antrenor este selecționerul Florentin Pera, o echipă foarte bună, care va juca partida contra Rapidului peste câteva etape, în propria sală. Este un succes absolut surprinzător la prima vedere, ținând cont că este primul reușit de alb-vișinii în fața tigroaicelor, cu care mai făcuseră doar un egal din 15 meciuri. E surprinzător, cel puțin la prima vedere, și prin faptul că principalele guri de foc din atacul lui David Ginesta, adică Eliza Buceschi, Estevana Polman, ambele accidentate și Sorina Grozav, viitoare mămică, nu s-au aflat pe teren. Un amănunt care, poate, a avut importanță sau nu, dar care merită menționat este că actualul președinte al Rapidului este Bogdan Vasiliu, care a ajuns în Giulești după ce aflat în aceeași funcție, a părăsit pe CSM în urma unor neînțelegeri.

Însă dincolo de rezultat și de unele semne de întrebare momentul special a avut loc după meci, în tribune, acolo unde a venit chiar în mjlocul suporterilor Rapidului, Cristina Neagu, cea care nu avea o relație deloc bună cu aceștia după scandalul din 2023, când Messi al handbalului românesc a ripostat dur la adresa susținătorilor giuleșteni, după ce fusese înjurată tot timpul meciului la fiecare gol marcat, atunci CSM impunându-se la diferență clară de goluri.

„Pentru mine, ei nu înseamnă absolut nimic! Pentru mine nu e dureros. Asta spune totul despre caracterul lor. Eu nu am ce să comentez. Asta spune totul despre ei. Știți foarte bine ce fel de galerie este…

În lumea asta, oricine poate fi suporterul oricărei echipe, atât timp cât o faci cu mândrie și fair play. Că eu țin cu o echipă de fotbal care nu e pe placul lor… Pe mine nu mă interesează ce cred ei.

Dacă ei că cred că e frumos să vii într-o sală în care sunt atâția copii și să adresezi injurii… Repet, asta spune mult despre educația și caracterul lor”- a spus atunci Cristina Neagu.

Iată că acum, după această uriașă victorie a echipei lor, Liviu Ungurean, șeful suporterilor rapidiști, a rugat-o pe Cristina Neagu la portavoce să vină până la el și deși multă lume se aștepta ca jucătoarea CSM-ului să ignore chemarea ea s-a dus imediat în mijlocul galeriei giuleștene, fără nici o urmă de teamă sau de reținere. A primit, în semn de împăcare, un tricou al Rapidului. Ungurean a spus că regretă incidentele de anul trecut și că o consideră pe Neagu cea mai mare handbalistă pe care o are încă România.

„Este o normalitate să o respectăm pe Cristina, atâta timp cât ne respectă. Ea fiind o mare jucătoare, noi fiind cea mai frumoasă galerie din România, așa este frumos, să ne respectăm. La final, am chemat-o eu. Trebuia să am un dialog cu ea, după tot ce s-a întâmplat în trecut. Am discutat, n-avem nimic de împărțit. Ea este o jucătoare extraordinară, eu conduc cea mai frumoasă galerie din România. Și nu este normal să avem discuții…

I-am spus că noi suntem o galerie de gentlemeni. O respectă, pentru că este o doamnă, este cea mai bună handbalistă a României. Și, în semn de respect, i-am dat eșarfa mea de la gât. E ceva normal. Și ea ne-a spus că ne respectă pe noi. Doar că așa se întâmplă, câteodată îți mai pierzi controlul. Galeria Rapidului întotdeauna își respectă adversarii”

Așadar între Cristina Neagu și fanii Rapidului s-a pupat piața Indepedenței, vorba regretatului nea Iancu Caragiale din opera lui Telegrame, exact după ce Giuleștiul a obținut acea imensă victorie de care avea nevoie ca de aer.