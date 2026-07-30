Deputatul PNL, Robert Sighiartău, susține că încercarea de a induce ideea că Ilie Bolojan s-a întâlnit cu George Simion pentru negocia votul pentru învestire guvernului Veștea este o nouă „intoxicare a opiniei publice”. El precizează că adevărul despre întâlnire a fost spus chiar de Ilie Bolojan, care a susținut că întrevederea a fost una firească, la fel ca cele cu ceilalți lideri politici. Sighartău susține că această diversiune este menită să ascundă adevărul și să mute atenția de la cei care poartă responsabilitatea pentru actuala criză politică. „Se încearcă din nou intoxicarea opiniei publice.

Se răspândește ideea că Ilie Bolojan s-ar fi întâlnit cu George Simion pentru a negocia votul privind învestirea Guvernului Vestea. Este fals.

Adevărul, spus chiar de premier, este altul: s-a întâlnit cu George Simion, la fel cum s-a întâlnit și cu ceilalți lideri ai partidelor parlamentare.

Dialogul instituțional este o obligație a unui prim-ministru, nu o conspirație.

Când nu mai au argumente, unii preferă să fabrice scenarii și să arunce în spațiul public insinuări.