Deputatul PNL, Robert Sighiartău, susține că încercarea de a induce ideea că Ilie Bolojan s-a întâlnit cu George Simion pentru negocia votul pentru învestire guvernului Veștea este o nouă „intoxicare a opiniei publice”.
El precizează că adevărul despre întâlnire a fost spus chiar de Ilie Bolojan, care a susținut că întrevederea a fost una firească, la fel ca cele cu ceilalți lideri politici.
Sighartău susține că această diversiune este menită să ascundă adevărul și să mute atenția de la cei care poartă responsabilitatea pentru actuala criză politică.
„Se încearcă din nou intoxicarea opiniei publice.
Se răspândește ideea că Ilie Bolojan s-ar fi întâlnit cu George Simion pentru a negocia votul privind învestirea Guvernului Vestea. Este fals.
Adevărul, spus chiar de premier, este altul: s-a întâlnit cu George Simion, la fel cum s-a întâlnit și cu ceilalți lideri ai partidelor parlamentare.
Dialogul instituțional este o obligație a unui prim-ministru, nu o conspirație.
Când nu mai au argumente, unii preferă să fabrice scenarii și să arunce în spațiul public insinuări.
Realitatea este simplă: eșecul Guvernului Vestea a fost rezultatul unei înțelegeri politice făcute de alții. Restul sunt doar diversiuni menite să ascundă adevărul și să mute atenția de la cei care poartă responsabilitatea.”, se arată în postarea lui Robert Sighiartău.
Ilie Bolojan susține că nu a negociat nimic cu George Simion
Ilie Bolojan a recunoscut că s-a întâlnit cu George Simion, dar a precizat că discuția purtată cu acesta a fost una jegată de niște perspective generale, iar nu o negociere politică.
„Eu, în condiţiile în care, în plan parlamentar, în plan uman, oameni vor să discute cu tine, au voturi în spate, reprezintă categorii de cetăţeni care au votat, am căutat să nu jignesc oameni şi să am o relaţie civilizată. Asta am făcut şi cât am fost preşedintele Senatului, asta am făcut şi în această perioadă şi cu toţi cei, de exemplu, care sunt în Senat, cu liderii de grup, cu cei care erau vicepreşedinţi, am căutat să am o relaţie civilizată, pentru că asta ţine de respectul între oameni şi de respectul pentru românii care votează. (…) Cu George Simion a fost o discuţie pur şi simplu generală, legată de perspective, dar nu au fost nişte negocieri politice. Pur şi simplu un schimb de opinii pe tema asta”, a declarat Ilie Bolojan la Digi24.
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