În ultimii ani ai regimului comunist, când plecarea din România era aproape imposibilă pentru cei mai mulți oameni, unii au ales să riște totul pentru șansa de a ajunge în Occident.

Cei mai mulți încercau să treacă frontiera pe jos, prin locuri izolate, departe de patrulele grănicerilor. Alții au pus la cale planuri atât de neobișnuite, încât par greu de imaginat chiar și astăzi.

Un astfel de caz este prezentat de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), care a făcut public un raport întocmit de Departamentul Securității Statului după fuga unui bărbat din Oradea.

Documentul arată, pas cu pas, cum un orădean căruia i-a fost cenzurat numele și-a adaptat autoturismul pentru a circula pe șinele de cale ferată și cum a reușit să treacă fraudulos frontiera împreună cu familia.

Orădeanul și-a pregătit fuga din România comunistă timp de două luni. Nici familia nu a știut ce are de gând să facă

Potrivit raportului publicat de CNSAS, bărbatul avea 44 de ani, era de naționalitate maghiară, locuia în Oradea și lucra la Cooperativa de producție, achiziții și desfacerea mărfurilor din Borș.

Pregătirile au început pe 28 mai 1988, imediat după ce a intrat în concediu de odihnă. În curtea surorii sale din Oradea și-a improvizat un garaj, unde a început să transforme autoturismul într-un vehicul capabil să ruleze pe calea ferată.

„A pregătit autoturismul pentru a putea rula pe calea ferată în curtea sorei lui din Oradea (…), unde a improvizat un garaj”, se consemnează în raportul CNSAS.

Ceea ce este cu adevărat impresionant este că toate aceste pregătiri au durat săptămâni întregi, fără ca autoritățile să afle ce pune la cale, deși CNSAS arată că bărbatul era în vizorul organelor statului încă din 1984 pentru că se aflase „într-un anturaj cu preocupări evazioniste”.

Și-a blindat mașina ca să se asigure că nu va fi împușcat de grăniceri

Raportul publicat de CNSAS descrie în detaliu transformările făcute autoturismului, care nu sunt deloc de neglijat. Bărbatul a procurat patru jante pe care le-a modificat special pentru circulația pe șine, peste care a aplicat benzi de cauciuc, astfel încât mașina să ruleze cu mai puțin zgomot.

Sub bara din față a montat un grătar care urma să împingă eventualele obstacole întâlnite pe calea ferată, iar pe lateralele mașinii, până la jumătatea geamurilor, a lipit foi de cauciuc.

Toate aceste modificări inginerești ar fi fost realizate„…în scop de protecție în cazul că s-ar fi tras asupra sa de către grăniceri”, conform documentului CNSAS.

Evadarea a avut loc pe 15 iulie 1988

Împreună cu soția și fiica sa, bărbatul a mers cu autoturismul pe un drum puțin circulat până la intersecția acestuia cu calea ferată, aflată la aproximativ 2,5 kilometri după Punctul de Control pentru Trecerea Frontierei Episcopia Bihor și la circa cinci kilometri de linia de frontieră. Acesta este locul în care a schimbat roțile obișnuite cu cele pregătite special pentru șine.

Familia a așteptat trecerea trenului accelerat internațional 313, iar apoi autoturismul a fost urcat pe calea ferată.

„…După ce a trecut trenul accelerat internațional 313, prin câteva manevre, a așezat mașina pe șine, deplasându-se spre frontieră”, conform CNSAS.

Primele informații ajunse la autorități vorbeau despre existența unei a patra persoane în mașină, însă verificările au arătat că doar soția și fiica îl însoțeau.

După fugă au început verificările și sancțiunile

Raportul întocmit după evadare arată că, înainte de concediu, bărbatul discutase cu unii colegi despre posibilitățile de a ajunge ilegal în străinătate, fără să le dezvăluie însă ce pregătea și fără să-i implice în planul său.

Documentul mai precizează că, în luna mai 1988, fusese schimbat din funcția de șef de echipă din cauza întârzierilor repetate și a modului în care își îndeplinea sarcinile de serviciu.

În analiza făcută după trecerea frauduloasă a frontierei, autorii raportului au concluzionat că lipsa supravegherii informative și activitatea slabă a structurilor de securitate și miliție au făcut posibilă evadarea.

În document se arată că acesta ar fi trebuit să fie urmărit mai atent, având în vedere antecedentele sale și suspiciunile existente încă din anii anteriori.

Evadarea a schimbat și măsurile de supraveghere de la frontieră

Cazul a avut urmări și în interiorul Ministerului de Interne, patru cadre de securitate și miliție din județul Bihor fiind sancționate disciplinar cu câte cinci zile de arest cu îndeplinirea serviciului.

Tot atunci s-a decis înființarea unui post permanent de supraveghere la pasajul feroviar din apropierea ieșirii din țară a căii ferate prin Episcopia Bihor.

În același document se mai precizează că trupele de grăniceri urmau să analizeze introducerea unor sisteme care să prevină acțiuni similare la toate ieșirile feroviare din România.

Povestea unui om care a avut curajul să-și riște viața pentru libertate

Dincolo de formulările oficiale și limbajul specific unui document intern, raportul publicat de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) surprinde povestea unui om care a petrecut aproape două luni pregătind în secret o evadare neobișnuită, având ca scop să simtă gustul libertății.

A adaptat un autoturism pentru a circula pe șinele de cale ferată, a gândit fiecare modificare și a pornit spre frontieră împreună cu familia, fără ca autoritățile să descopere planul înainte de punerea lui în aplicare, iar curajul i-a fost răsplătit, reușind să fugă de regimul comunist.

Astăzi, întreaga operațiune poate fi citită chiar din raportul „Strict Secret” din 27 iulie 1988, publicat de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) și păstrat în arhive sub cota A.C.N.S.A.S., D 0013783, vol. 3.

Sursa: Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), postarea din 20 iulie și raportul „Strict Secret” nr. 0050.053 din 27 iulie 1988, întocmit de Departamentul Securității Statului – Direcția I (A.C.N.S.A.S., D 0013783, vol. 3).