S-au plâns chinezii: CE investighează proiectele fotovoltaice ale Petrom și CE Oltenia

Comisia Europeană a demarat două investigații amănunțite privind posibila distorsiune a pieței în urma subvențiilor străine acordate ofertanților în cadrul unei proceduri de achiziții publice din România. Potrivit unui comunicat oficial al executivului comunitar, procedura publică în cauză a fost inițiată de o autoritate contractantă română, respectiv Societatea PARC fotovoltaic Rovinari Est S.A., pentru construirea și operarea unui parc fotovoltaic în țară, având o capacitate instalată de 110 MW. Acest proiect beneficiază de finanțare parțială din Fondul UE pentru modernizare, conform informațiilor furnizate de Agerpres.

Investigațiile declanșate astăzi sunt rezultatul notificărilor primite de la Grupul Enevo, inclusiv LONGi Solar Technologie GmbH, și de la Shanghai Electric UK Co. Ltd. și Shanghai Electric Hong Kong International Engineering Co. Ltd.

În urma analizei preliminare a observațiilor făcute, Comisia a concluzionat că este necesar să inițieze o investigație detaliată pentru doi dintre ofertanți, având în vedere suficiente dovezi cu privire la primirea de subvenții străine care ar putea distorsiona piața internă.

„În cadrul investigației ample, Comisia va continua să evalueze presupusele subvenții străine și va colecta toate informațiile necesare pentru a stabili dacă acestea au permis firmelor să prezinte oferte injust de avantajoase în cadrul licitației. O astfel de ofertă ar putea afecta alte întreprinderi participante la procedura de achiziții publice”, a subliniat executivul comunitar.

Conform Regulamentului privind subvențiile străine, companiile sunt obligate să notifice licitațiile de achiziții publice din UE atunci când valoarea estimată a contractului depășește 250 de milioane de euro și când acestea au primit contribuții financiare străine de cel puțin 4 milioane de euro din cel puțin o țară terță în ultimii trei ani.

„Panourile solare au devenit deosebit de importante pentru Europa din punct de vedere strategic, contribuind la producția de energie curată, la crearea de locuri de muncă și la securitatea aprovizionării. Cele două investigații ample referitoare la subvențiile străine în domeniul panourilor solare urmăresc să asigure securitatea economică și competitivitatea Europei, garantând că întreprinderile de pe piața unică sunt cu adevărat competitive și joacă un rol echitabil”, a declarat comisarul pentru piața internă, Thierry Breton.

Primul consortiu investigat de executivul comunitar este format din grupul Enevo și LONGi Solar Technologie GmbH. Enevo Group, liderul consortiului, este un furnizor de servicii de inginerie și consultanță cu sediul în România, în timp ce LONGi Solar Technologie GmbH este o filială germană nou înființată, deținută integral și controlată de LONGi Green Energy Technology Co., Ltd, un important furnizor de soluții solare fotovoltaice cotat la Bursa din Hong Kong.

Al doilea consortiu investigat este compus din Shanghai Electric UK Co. Ltd. și Shanghai Electric Hong Kong International Engineering Co. Ltd., ambele deținute și controlate în totalitate de Shanghai Electric Group Co. Ltd., o întreprindere deținută de stat din Republica Populară Chineză. Entitatea este controlată în ultimă instanță de Comitetul de supraveghere și gestionare a industriei deținut de stat Shanghai, o entitate subordonată Guvernului Popular Central Chinez. Ambele societăți sunt furnizori importanți de soluții industriale în domeniul energiei, producției și integrării inteligenței digitale, oferind servicii privind stocarea energiei eoliene, solare și a hidrogenului, precum și un proces integrat de generare, rețea, încărcare și stocare.

La sfârșitul anului trecut, compania Parc Fotovoltaic Rovinari Est SA, o societate deținută în proporții egale de Complexul Energetic Oltenia și OMV Petrom, a lansat la licitație contractele pentru construcția a patru parcuri fotovoltaice cu o capacitate totală de 450 MW.

La începutul anului 2024, Societatea Parc Fotovoltaic Rovinari Est anunța că a primit nu mai puțin de opt oferte la licitația pentru construcția celor patru parcuri fotovoltaice, conform datelor din Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP). Una dintre oferte a fost depusă de asocierea Enevo Group (lider) și LONGi Solar Technologie, iar alta de asocierea Shanghai Electric Hong Kong International Engineering Company Limited (lider) și Shanghai Electric UK Company Limited.

