Schimbări la naționala de handbal masculin

După aproape trei decenii, naționala masculină de handbal a României a reușit să fie din nou prezentă la un turneu major interțări, respectiv turneul final al EURO 2024 din Germania. România a pierdut toate cele trei meciuri din grupă (Austria, Spania și Croația) și s-a întors acasă cu tolba goală, un rezultat pentru mulți previzibil pentru nivelul actual handbalui masculin românesc, pentru alții prilej de a-l ataca pe selecționerul spaniol Xavier Pascual, cel care este totodată și antrenor la Dinamo. Au existat și critici mai voalate, în care s-a recunoscut faptul că materialul uman avut la dispoziție de selecționer nu era de mare calitate, dar și atacuri dure, care sugerau ideea că dacă am fi avut un român pe bancă probabil că ne-am fi descurcat mai bine. În ultima zi a lunii ianuarie, președintele FRH, Constantin Din, a avut surpriza de a se trezi în fața unei situații neașteptate. Xavier Pascual și-a înaintat demisia, pe care Din a acceptat-o. Apoi, s-a consultat cu omul aflat pe banca lui CSM Dobrogea Constanța, George Buricea, întrebându-l dacă se poate înhăma la treabă și la echipa națională, păstrându-și poziția de la club. Răspunsul a fost unul afirmativ, Buricea declarând că îi plac provocările și nu se teme de ele. Xavier Pascual a făcut lumină în ceea ce-l privește, el urmând a-și continua activitatea la Dinamo:

„Cred că cel mai important este handbalul românesc. Nu ştiu dacă mâine, peste trei luni sau patru ani, Pascual se întoarce acasă şi handbalul românesc rămâne aici. Eu vreau să ajut handbalul românesc şi decizia nu este de acum.

Am vorbit cu preşedintele, i-am spus că sunt obosit încă de anul trecut. Pentru mine a fost clar înainte ca echipa să fie calificată, dar apoi am spus că este mai bine să continuăm până după acest european.

Am vorbit cu el şi am spus că sunt aici, dacă pot ajuta, dar cred că este mai bine, că este nevoie de o schimbare, că naţionala are nevoie de o altă persoană. Şi asta este realitatea”.