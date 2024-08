Se va baza UE pe Azerbaijan, pentru gaze?

Potrivit informațiilor publicate de Bloomberg, dacă apare o situație neașteptată privind tranzitul de gaze, rezervele actuale de gaze ale Europei ar putea să nu fie suficiente pentru sezonul de iarnă, deși UE are deja stocate 100 miliarde mc iar depozitarea continuă. În plus, rezerva de gaz comprimat a Europei este limitată. În această vară, importurile de acest tip de gaz în regiune au scăzut cu 15-20%, deoarece țările asiatice l-au asigurat la prețuri mai favorabile.

Deci, cum își va satisface Europa nevoia de gaze?

O soluție ar putea fi exporturile de gaze ale Azerbaidjanului, care fac legătura între Europa și Asia. Azerbaidjanul transportă gaze către Europa prin Coridorul sudic de gaze. Conducta transadriatică (TAP), parte a acestui coridor, are acum o capacitate de transport de 12 miliarde de metri cubi pe an. În perioada ianuarie-iunie a acestui an, Azerbaidjanul a exportat 6,4 miliarde de metri cubi de gaze naturale către Europa, ceea ce reprezintă o creștere de 0,7 miliarde de metri cubi, sau 12,3%, comparativ cu aceeași perioadă din 2023. În total, exporturile de gaze ale Azerbaidjanului pentru prima jumătate a anului au totalizat 12,7 miliarde de metri cubi, marcând o creștere de 6% față de anul precedent. În această perioadă, Azerbaidjanul a vândut 5 miliarde de metri cubi de gaze Turciei și 1,3 miliarde de metri cubi Georgiei, exporturile către ambele țări rămânând stabile comparativ cu anul trecut.

Aproximativ 2,8 miliarde de metri cubi de gaz au fost transportați către Turcia prin conducta transanatoliană (TANAP), menținându-se la același nivel ca anul trecut. TAP, finalizată în octombrie 2020, se întinde pe 878 de kilometri, cu 550 de kilometri prin nordul Greciei, 215 kilometri prin Albania, 105 kilometri pe sub Marea Adriatică și 8 kilometri în Italia. Gazele azere au început să ajungă la consumatorii din Italia, Grecia și Bulgaria la 31 decembrie 2020.

Gazele naturale din zăcământul Shah Deniz din Azerbaidjan sunt transportate în Turcia prin conducta din Caucazul de Sud (Baku-Tbilisi-Erzurum) și TANAP. Transportul comercial către Turkiye prin TANAP a început la 30 iunie 2018.

Azerii și turcii, noii jucători ai gazului, în dauna vesticilor

Azerbaidjanul, cu resursele sale energetice bogate, intenționează să crească semnificativ exporturile de gaze către Europa în următorii ani. În calitate de actor-cheie pe piața europeană a energiei, Azerbaidjanul urmărește să își consolideze rolul în securitatea energetică a continentului. Prin prioritizarea exporturilor de gaze naturale și creșterea utilizării energiei solare și eoliene pentru producția de electricitate, Azerbaidjanul își consolidează legăturile economice pe termen lung cu Europa. „Memorandumul de înțelegere privind parteneriatul strategic în domeniul energiei între Uniunea Europeană și Republica Azerbaidjan”, semnat anul trecut, pune bazele unei cooperări solide în domeniul energiei, răspunzând cererii UE de gaze naturale și securității energetice.

În concluzie, pe măsură ce contractul dintre Ucraina și Gazprom pentru tranzitul gazelor rusești se apropie de expirare, peisajul energetic al Europei se confruntă cu incertitudini. Azerbaidjanul apare ca un actor crucial, sporindu-și semnificativ exporturile de gaze către Europa prin coridorul sudic de gaze. Cu infrastructura TAP și TANAP în funcțiune, Azerbaidjanul nu numai că consolidează securitatea energetică a Europei, dar își consolidează și rolul de furnizor-cheie de energie. Angajamentul țării de a extinde exporturile de gaze și de a investi în energia regenerabilă subliniază importanța sa strategică pe piața europeană a energiei. Memorandumul de înțelegere recent încheiat între Azerbaidjan și Uniunea Europeană consolidează și mai mult acest parteneriat, deschizând calea către o cooperare consolidată și stabilitate energetică pe termen lung pentru Europa.